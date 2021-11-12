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白俄威脅報復歐盟 加強制裁即斷天然氣供應

環球社會熱點 10:45 2021/11/12

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盧卡申科揚言報復歐盟加強制裁。

東歐小國白俄羅斯被指放任難民衝擊其他歐盟國家，即將被歐盟加強制裁。白俄總統盧卡申科揚言，一旦歐盟加強制裁，白俄將會切斷運往歐盟的天然氣管道作為報復手段。波蘭亦有示威，要求政府防止非法難民湧入。

歐盟擴大制裁白俄 指有航空公司涉助運難民 【下一頁】

盧卡申科（Alexander Lukashenko）周四（11日）出席緊急會議時表示，白俄為歐盟提供天然氣，歐盟卻聲稱要封鎖邊境。盧卡申科更威脅要切斷天然氣運送，警告波蘭﹑立陶宛及其他人士應該小心發言。

白俄反對派領袖季哈諾夫斯基婭（Svetlana Tikhanovskaya）指出，盧卡申科不會輕易實行報復行動，因為對白俄及他自身而言，造成的傷害將會更大，聲稱盧卡申科只是虛張聲勢。季哈諾夫斯基婭呼籲歐盟堅守立場，不要與盧卡申科對話。

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波蘭總理直指普京 策劃白俄邊境難民問題 【下一頁】

英國《衛報》分析，雖然歐洲多國近來飽受能源短缺引起的價格上升困擾，白俄的威脅勢再添壓力，但估計歐盟各國不會輕易屈服，繼續落實新一輪制裁。

今次難民事件中影響最大的波蘭周四迎來國家獨立日，數千人上街慶祝。極右團體亦發起示威，要求波蘭政府阻止難民非法進入波蘭。

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責任編輯：吳漢培

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