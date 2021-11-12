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【中美關係】拜登簽署《安全設備法》　加強限制華為中興

股市 09:56 2021/11/12

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【中美關係】拜登簽署《安全設備法》　加強限制華為中興

美國總統拜登11日簽署《安全設備法》（Secure Equipment Act），限制華為、中興通訊 （00763） 等被認為受中國政府支持的企業，從美國監管機構獲得新設備許可證。

習近平、拜登據報下周通話　美延長涉軍中企投資禁令一年【下一頁】

《安全設備法》要求美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission， FCC），不得再審核或批准對國家安全構成風險的設備授權申請，確保來自相關公司的不安全裝置，不會再安裝在美國的通訊網路。

美國聯邦通訊委員會委員卡爾（Brendan Carr）表示，自2018年以來，該委員會已批准3000多項來自華為的申請，該法案將有助於確保華為和中興通訊等公司的不安全設備，無法再進入美國的通訊網路。

美國聯邦通訊委員會今年3月，將5間中國企業，列為對美國國安構成威脅，包括華為、中興通訊、海能達、杭州海康威視及浙江大華。

拜登簽署這項法案後，預計幾天後（15日）將與中國國家主席習近平進行視象會議。

相關文章： 【中美關係】拜登政府傳重新考慮調查中國補貼問題

【貝萊德】遭索羅斯狠批　貝萊德：投資活動有助中美經濟互聯　冀為客戶尋找廣泛機會

港股 拜登 中興通訊（00763）

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