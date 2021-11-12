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【港股市況】恒生指數高開274點　騰訊升逾2%、中芯績後跌逾3%（不斷更新）

股市 10:10 2021/11/12

分享：

港股市況不斷更新

美股個別發展，道指失守36000關跌158點，港股今早高開逾200點，恒生指數開報25522點，升274點。恒生科技指數升1.7%，報6576點。騰訊 （00700） 升逾2%；中芯 （00981） 績後跌逾3%；海底撈 （06862） 配股跌逾5%。

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【10：09】創維 （00751） 破頂高見6.36元後，股價回吐半成，低見5.77元，成交2.5億元。

【09：55】美團 （03690） 早段升逾3%，高見292元；騰訊 （00700） 升逾2%，高見491.4元；阿里巴巴 （09988） 升0.6%高見165.7元。

【雙11】監管風暴下首個雙11　阿里巴巴GMV再創新高達5403億人幣　股價反彈

【09：54】港股早段升約200點，報25448點；科指升1.7%，報6575點。

【09：51】比亞迪 （01211） 靠檼，升0.6%。

【比亞迪1211】巴菲特愛將李祿比亞迪股權被攤薄至不足5%　年初至今累沽4分1持股

【09：49】煤炭股逆市下跌，兗煤 （01171） 跌逾3%；中煤 （01898） 跌逾1%；神華 （01088） 跌0.6%。

【09：44】舜宇 （02382） 早段升6%，高見229元；瑞聲 （02018） 逆市偏軟跌0.5%，低見33.1元。

【09：39】鴻承環保科技 （02265） 首掛，開報1.04元，較招股價1.02元高出1.96%，最新潛水報1元。

【09：35】恒大系逆市向下，恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 跌逾1%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。

【09：33】保利協鑫 （03800） 續升逾9%，高見3.02元。

【09：28】恒騰 （00136） 逆市跌近半成。騰訊 （00700） 於11月11日減持恒騰4390萬股，套現8604.8萬元。

【騰訊700】騰訊沽恒騰網絡套現8605萬元　持股略低於23%、恒騰低開4.9%

【09：26】靈寶黃金 （03330） 升逾13%。靈寶黃金公布建議以每股H股0.85元發行約3.19億股新H股予主要股東達仁投資管理集團，預計所得款項總額將約為2.72億元，每股H股作價較昨日收報0.98元折讓約13.27%。

【09：22】恒生指數開報25522點，升274點。恒生科技指數升1.7%，報6576點。騰訊 （00700） 升逾2%；中芯 （00981） 績後跌逾3%；海底撈 （06862） 配股跌逾5%。

【芯片股業績】中芯國際第3季純利增近22%　收入創新高、上調全年目標

【中芯國際地震】前台積電大將蔣尚義辭任副董事長　加入不足一年即退出　梁孟松同日辭去執董

【09：13】期指開報25499點，升298點或1.2%。

【08：58】恒指黑期升約211點，報25477點；道指期貨升93點，報36014點。

【08：38】MSCI香港指數剔除澳博、永利　未有新加入成分股

【08：11】【新股IPO】貝特集團1491延遲全球發售計劃、退回認購股款　此前表示需時回應監管機構查詢

【08：00】【配股潮】海底撈折讓近8%配股　淨籌逾23億元

【07：45】【友邦業績】友邦首三季新業務價值升15%

【07：45】港股ADR收報25401點，升153點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.17 元，較港收市價低0.28元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報486.63元，較港收市價高9.03元或1.9%。

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【07：30】市場正評估通脹上升，對聯儲局貨幣政策的影響。美滙指數突破95 ； 美股個別發展，道指失守36000關，納指照升。道指收市跌158點，報35921點；標指升2點，報4649點；納指升0.52%，報15704點。

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【開市9點半】大摩測中行目標價最牛睇6.57元　中國巴菲特大沽「長情股」比亞迪

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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