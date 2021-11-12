【港股市況】恒生指數午後轉跌　中芯跌5%、海底撈跌9%穿配售價（不斷更新）

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【電動車】小鵬汽車發展新業務？ 今公布預約訂餐專利
美股個別發展，道指失守36000關跌158點，港股今早高開逾200點，恒生指數開報25522點，升274點，其後升勢回順，升幅收窄至不足100點，恒生指數半日升54點，報25302點，成交773億元。恒生科技指數升0.9%，報6523點。美團 （03690） 升3%；中芯 （00981） 跌近5%；保利協鑫 （03800） 升近7%；海底撈 （06862） 配股跌逾7%。
即市走勢︰
【13：31】【電動車】小鵬汽車發展新業務？ 今公布預約訂餐專利
【13：27】恒大 （03333） 午後抽升5%，高見2.67元。另一方面，恒大物業 （06666） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌1%。
【13：24】恒騰 （00136） 午後跌幅擴大至15%，低見1.7元，成交5.2億元。
【13：20】電子煙概念股華寶 （00336） 升兩成，高見19.74元；比亞迪電子 （00285） 升近6%；思摩爾 （06969） 、中煙 （06055） 升逾3%。
【13：17】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾2%，低見159元。
【13：16】大市轉跌約35點，報25212點；科指升0.5%，報6496點。
【13：09】恒指午後一度轉跌，最新升約10點；科指升0.8%，報6517點。
【13：04】敏華 （01999） 績後升逾3%，高見12.88元。
【13：02】海底撈 （06862） 午後跌幅擴大至9%，低見20.15元，跌穿配售價20.43元。
【13：00】港股午後初段升約40點，25289點；科指升近1%，報6525點。
【12：35】【業績】敏華控股中期純利增32%至9.88億 派發中期息13港仙
【12：35】【中芯981】中芯夥集成電路基金等組臨港合營共斥資429億元 中芯佔逾66%
【12：00】恒生指數半日升54點，報25302點，成交773億元。恒生科技指數升0.9%，報6523點。美團 （03690） 升3%；中芯 （00981） 跌近5%；保利協鑫 （03800） 升近7%；海底撈 （06862） 配股跌逾7%。
【11：47】恒指中午收市前升約60點，報25307點；科指升近1%，報6528點。
【11：47】【保利協鑫3800】保利協鑫漲近7% FBR顆粒硅新增2萬噸產能、周三已投產
【11：38】ATM個別發展，美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 反彈逾2%；阿里巴巴 （09988） 轉跌1%。
【11：30】上證半日微跌0.01%；深證跌近0.25%；創業板指跌0.5%。
【11：21】創維 （00751） 最新回吐近一成，低見5.51元，今早曾破頂高見6.36元。
【11：19】【新股IPO】兩內地電動車企傳來港IPO 合眾新能源汽車、威馬汽車傳各籌78億元
【11：08】大市升幅收窄至約25點，報25272點；科指升0.7%，報6512點。
【10：56】長實 （01113） 跌逾3%，低見46.4元。其他地產股亦軟，恒地 （00012） 跌0.4%；新地 （00016） 跌0.9%；新世界 （00017） 跌0.3%；信置 （00083） 跌0.8%。
【10：51】都市麗人 （02298） 升逾34%，高見0.75元，暫為升幅最大股份。
【10：46】日前造好的內房股今早回軟，中海外 （00688） 跌0.1%；潤地 （01109） 升1%；碧桂園 （02007） 跌0.3%；雅居樂 （03383） 、融創 （01918） 跌近2%。
【10：40】【農夫山泉9633】農夫山泉今日高開半成 現升近8%、早前獲大摩微升目標價至41元
【10：29】恒指升幅曾收窄至不足100點，低見25329點，最新升約135點，報25383點；科指升1.4%，報6555點。
【10：27】彌明生活百貨 （08473） 中期純利903.8萬元，按年跌32.82%，股價績後跌逾12%，低見0.246元。
【10：13】半新股微創機器人 （02252） 升8%，破頂高見60.4元創上市後新高。
【10：11】中芯 （00981） 跌幅擴大至半成，低見22.25元。
【10：09】創維 （00751） 破頂高見6.36元後，股價回吐半成，低見5.77元，成交2.5億元。
【09：55】美團 （03690） 早段升逾3%，高見292元；騰訊 （00700） 升逾2%，高見491.4元；阿里巴巴 （09988） 升0.6%高見165.7元。
【雙11】監管風暴下首個雙11 阿里巴巴GMV再創新高達5403億人幣 股價反彈
【09：54】港股早段升約200點，報25448點；科指升1.7%，報6575點。
【09：51】比亞迪 （01211） 靠檼，升0.6%。
【比亞迪1211】巴菲特愛將李祿比亞迪股權被攤薄至不足5% 年初至今累沽4分1持股
【09：49】煤炭股逆市下跌，兗煤 （01171） 跌逾3%；中煤 （01898） 跌逾1%；神華 （01088） 跌0.6%。
【09：44】舜宇 （02382） 早段升6%，高見229元；瑞聲 （02018） 逆市偏軟跌0.5%，低見33.1元。
【09：39】鴻承環保科技 （02265） 首掛，開報1.04元，較招股價1.02元高出1.96%，最新潛水報1元。
【09：35】恒大系逆市向下，恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 跌逾1%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。
【09：33】保利協鑫 （03800） 續升逾9%，高見3.02元。
【09：28】恒騰 （00136） 逆市跌近半成。騰訊 （00700） 於11月11日減持恒騰4390萬股，套現8604.8萬元。
【騰訊700】騰訊沽恒騰網絡套現8605萬元 持股略低於23%、恒騰低開4.9%
【09：26】靈寶黃金 （03330） 升逾13%。靈寶黃金公布建議以每股H股0.85元發行約3.19億股新H股予主要股東達仁投資管理集團，預計所得款項總額將約為2.72億元，每股H股作價較昨日收報0.98元折讓約13.27%。
【09：22】恒生指數開報25522點，升274點。恒生科技指數升1.7%，報6576點。騰訊 （00700） 升逾2%；中芯 （00981） 績後跌逾3%；海底撈 （06862） 配股跌逾5%。
【芯片股業績】中芯國際第3季純利增近22% 收入創新高、上調全年目標
【中芯國際地震】前台積電大將蔣尚義辭任副董事長 加入不足一年即退出 梁孟松同日辭去執董
【09：13】期指開報25499點，升298點或1.2%。
【08：58】恒指黑期升約211點，報25477點；道指期貨升93點，報36014點。
【08：38】MSCI香港指數剔除澳博、永利 未有新加入成分股
【08：11】【新股IPO】貝特集團1491延遲全球發售計劃、退回認購股款 此前表示需時回應監管機構查詢
【08：00】【配股潮】海底撈折讓近8%配股 淨籌逾23億元
【07：45】【友邦業績】友邦首三季新業務價值升15%
【07：45】港股ADR收報25401點，升153點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.17 元，較港收市價低0.28元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報486.63元，較港收市價高9.03元或1.9%。
【07：30】市場正評估通脹上升，對聯儲局貨幣政策的影響。美滙指數突破95 ； 美股個別發展，道指失守36000關，納指照升。道指收市跌158點，報35921點；標指升2點，報4649點；納指升0.52%，報15704點。
【開市9點半】大摩測中行目標價最牛睇6.57元 中國巴菲特大沽「長情股」比亞迪
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責任編輯︰梁浩碩