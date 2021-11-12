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【友邦業績】友邦首三季新業務價值升15%　股價升1%

股市 09:37 2021/11/12

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【友邦業績】友邦首九個月新業務價值升15%

友邦 （01299） 公布，按固定匯率計算，友邦首三季新業務價值按年升15%至25.49億美元（實質匯率計算升20%）。友邦指，香港持續實施的旅遊限制嚴重局限來自中國內地訪港旅客的銷售；不包括香港，集團的新業務價值超出2019年首九個月疫情大流行前的水平。

友邦股價平開後向上，早段最新升1%，報83.9元，成交4.7億元。

整體而言，首三季友邦新業務價值利潤率上升5.1個百分點至58.9%（實質匯率計算升5.5個百分點），由產品組合轉變、承保開支超支減少及政府債券收益率上升所帶動。按新業務保費現值基準呈報的利潤率為10%，較2020年首九個月的9%為高。年化新保費上升6%至43.09億美元（實質匯率計算增9%），而總加權保費收入則增加3%至274.63億美元（實質匯率計算增7%）。

期內，友邦中國的業務繼續為集團的新業務價值帶來最大貢獻；按相同基準計算，其新業務價值在2021年首九個月錄得雙位數字的增長。香港業務錄得非常強勁的新業務價值增長，由本地客戶群表現所帶動。

至於新加坡及馬來西亞業務均錄得新業務價值增長，兩地業務的新業務價值於2021年第三季受抗疫限制收緊影響而減少。

【友邦1299】友邦曾跌半成創52周低　成交急增、周五公布季績

責任編輯︰梁浩碩

港股 友邦保險（01299）

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