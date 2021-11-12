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【ET財經早點1分鐘】Nvidia及AMD造好 恒指夜期漲219點 中概股齊升

股市 07:00 2021/11/12

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科技股反彈，Nvidia及AMD升逾3%；Google及Meta亦交投活躍，帶動科技股氣氛。

納指反彈0.5%，標指亦接近平收。不過，業績欠佳的迪士尼，股價急瀉7%，拖累道指跌158點。

恒指夜期漲219點 中概股齊升

中概股亦造好，蔚來及小鵬汽車升7%。騰訊音樂升9%，教育股高途更大升13%。

騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR造好，夜期抽升219點，挑戰25500關。

阿里雙11GMV5403億 京東3491億齊創新高

阿里巴巴 （09988） 雙11雖然變得低調，為期11天的天貓雙11全球狂歡季再創新高，共錄得商品成交額5,403億元人民幣，較去年升8.5%；京東下單金額亦創新高，達3491億元。

蔣尚義辭任中芯副董事長 梁孟松辭執董

芯片股龍頭中芯國際公布高層變動，上交所下發監管工作函。中芯公布，蔣尚義辭任副董事長，有報道指
因為蔣尚義在中芯推動先進封裝以及小晶片的路線無獲得內部人士支持才考慮引退。

梁孟松則辭去執行董事一職，公司稱，梁孟松是為了專注於履行作為聯合首席執行官的職責而辭任執行董事職務。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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Meta 阿里巴巴－SW（09988） 成交 中國概念股 恒指夜期 ADR 恒生指數 阿里巴巴 AMD 標準普爾500指數

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【ET開市直擊】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（歡迎到本節目留言區交流）

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