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亞洲首間視覺文化博物館M+今開幕 約1,500件展品登場 首年免費入場

理財智慧 02:59 2021/11/12

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位於香港西九文化區、亞洲首間國際級當代視覺文化博物館M+，於11月12日（周五）向公眾開放，並連續三個星期五、六、日舉辦一系列開館慶祝活動。


M+擁有卓越的視覺藝術、設計及建築，以及流動影像收藏，分別來自香港、大中華區、亞洲以至世界各地。開幕展覽將於博物館三十三個展廳及其他展覽空間呈獻約 1,500 件館藏作品。

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M+博物館的開幕展由六個專題展覽組成，體現M+館藏的各個重點領域，展示博物館由2012年開始蒐羅的M+藏品系列，讓觀眾了解當中以跨界別、跨地區為核心的主題與敘事。這些展覽分別為：

【MIRROR】旅發局復辦除夕倒數活動 MIRROR有份出席跨年倒數演唱會 三千門票免費抽，詳見【下一頁


• 「香港：此地彼方」（位於地下大堂展廳）──展覽分為「此地」、「身分認同」、「地方」、「彼方」四章，展現香港這座城市的演變及自1960年代起至今的獨特視覺文化；
• 「M+希克藏品：從大革命到全球化」（位於二樓的希克展廳）──按時序回顧1970年
代至2000年代中國當代藝術的發展；
• 「物件‧ 空間‧ 互動」（位於二樓的東展廳）──按主題與時序探討過去七十年的國際設計與建築，以及作品與我們今天生活的關聯；
• 「個體‧ 源流‧ 表現」（位於二樓的南展廳）──從亞洲視角探討戰後國際視覺藝術的敘事；
• 「安東尼‧ 葛姆雷：亞洲土地」（位於二樓的西展廳）──一項由數以十萬計泥塑雕像組成的大型裝置作品，由享譽國際的英國雕塑家安東尼‧葛姆雷和廣東三百多位村民於2003年花五天共同製作，反映中國的遼闊土地和龐大人口；以及
• 「博物館之夢」（位於二樓的合院展廳）──從M+構建的獨特亞洲脈絡探索全球概念藝術。

西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，M+博物館開幕，為香港發展成國家中外文化藝術交流中心奠定穩固基礎。他呼籲訪客以開放、包容態度欣賞館藏。

【聖誕好去處】太古地產「白色聖誕市集2021」 聖誕老人奇幻工廠隆重登場，詳見【下一頁


為慶祝博物館開幕，M+將於開放後首三個星期五、六、日舉辦一系列特別活動，包括導賞團、工作坊、感官體驗、現場展演、放映會和網上活動。「大台階」將放映紀錄片「M+誕生記」，並呈獻《M+藝活 x 香港芭蕾舞團——五小舞作》。M+還為來自不同背景和社區的家庭與觀眾舉辦特設的學習活動，讓他們能盡情享用這間視覺文化博物館的豐富資源。訪客亦可於多媒體中心探索M+的流動影像藏品，觀賞藝術家創作的錄像，其中包括知名多媒體藝術家白南準的相關作品。M+戲院將於明年初開放，包括三個可容納不同觀眾人數的放映廳，為香港藝術電影景觀增添獨特的風采。


所有訪客均可在開幕日起計十二個月內免費參觀 M+展覽。專題展覽、活動及電影節目或須額外購票。有關 M+登記、開放時間及開幕活動的詳情，請參閱 M+官方網站。

【聖誕好去處】海港城聖誕佈置重回往日規模 誠邀市民參與11月18日亮燈活動，詳見【下一頁

M+大樓佔地65,000平方米，由世界知名建築事務所Herzog & de Meuron的全球團隊聯同TFPFarrells和奧雅納合作設計，是極受矚目的香港地標，既有宏偉壯觀的建築外貌，而大樓雖置身城市景觀中卻極為通達開闊。這座坐落於維多利亞港海濱氣勢磅礴的建築物，採用了引人注目的陶瓦覆蓋縱向大樓，其南面外牆更設有多用途LED顯示系統，用於展示與M+有關的各種內容，令這座博物館成為香港城市面貌中別樹一幟的風景，為香港璀璨的夜景增添活力。

 

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記者：陳詠妍

概念 電影院 電影 西九文化區管理局 M+ 西九文化區 文娛藝術

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