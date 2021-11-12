【A股布局】尋找業績呈邊際改善板塊 三類消費股可關注

綜合第三季A股公司的業績，財信證券預計未來一至三個季度，創業板和主板的業績增速仍能保持，但科創板業績增速存在邊際減弱的風險，建議投資者布局在業績增速存在邊際改善的板塊。

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第一，產銷兩旺的板塊。存貨/總資產比值、預收賬款及合同負債除以總資產比值出現同時提升，說明企業在為未來旺盛訂單積極准準備存貨，業績邊際改善預期非常強，業績改善預期從強到弱，分別為家用電器、交通運輸、計算機。

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第二，下游消費板塊。隨着上游成本壓力向下游傳導以及消費復甦，預計PPI和CPI剪刀差將走向收窄，產業鏈利潤分配將由上游資源板塊轉向中游製造和下游消費板塊，關注具備提價預期的下游板塊，如食品飲料等。

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第三，疫情受損板塊。未來隨着疫苗接種持續增加，前期的疫情受損板塊將迎來業績和估值的雙重修復，可關注航空、機場、酒店、餐飲、旅遊、影院等。由於海外疫情受損更嚴重，與海外疫情恢復最相關的機場板塊彈性最大。

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記者：林衛