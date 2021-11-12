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【中美關係】拜登簽署法案打擊中資電訊商 華為中興上榜

股樓投資 11:17 2021/11/12

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美國總統拜登（Joe Biden）剛簽署了一項法案，令華為和中興通訊（000763）等被視為安全威脅的公司不可獲得由美國監管機構頒發的新設備許可證。

【元宇宙】官媒發聲「短期熱炒不可取」 元宇宙有待驗證，請按【見下頁

該項法案為《安全設備法案》（Secure Equipment Act），屬美國政府打擊中國電訊及科技公司的最新舉措。美國參議院於10月28日一致通過了該法案，而11月稍早時間，眾議院亦以420票對4票的結果通過法案。

【延伸閱讀】騰訊 700：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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新法律要求聯邦通信委員會（FCC）不再審查或批准任何對國家安全構成不可接受風險的設備的授權申請。較早前，美國聯邦通信委員會已經以國家安全為由，投票撤銷了中國電信（00728）美國子公司在美國運營的授權。

【同場加映】iM會客室：內房生科股齊升 是否入市好時機?

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記者：林衛

經濟 拜登 華為 中美關係 中國 中興通訊（00763） 中國電信（00728）

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