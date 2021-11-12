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【元宇宙】官媒發聲「短期熱炒不可取」 元宇宙有待驗證

股樓投資 11:05 2021/11/12

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全球熱炒「元宇宙」概念，A股亦不例外。資料顯示，東方財富元宇宙概念指數近1個月已達三成，個別股份更漲五六成，甚至1倍。事實上，熾熱炒風已驚動了中國監管部門，內地官媒也開聲，以《熱炒元宇宙概念股不可股》為題，叫投資者冷靜。

【電動車】Elon Musk連續三日出售Tesla股份　累計逾390億，請按【見下頁

該評論文章指，「元宇宙」應是一項長期投資建設的系統性工程，其基本面還有待時間驗證，短期熱炒不可取。「『元宇宙』概念突然火熱有其原因。近期，國外大型互聯網公司為應對流量見頂的現實問題，紛紛表示將建設一個更加真實的虛擬世界以吸引客群，並拋出『元宇宙』概念。」

【騰訊700】一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

客觀來說，「元宇宙」概念確實畫了一張行業發展的「大餅」，可能帶來長期投資機會。但反觀國內被熱炒的「元宇宙」概念股，卻發現公司多為游戲軟件公司，與國外互聯網公司的「元宇宙」概念相去甚遠。

【延伸閱讀】大行點睇：摩通予20隻本港內房股 最新評級和目標價一覽，請按【見下頁

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文章指出，判斷行業的成長性，首先要看應用終端是否普及，能否建立虛擬和現實的聯系。其次要有真實的內容建設和落地場景。當「元宇宙」終端產品的銷量提升，帶動終端廠商、代工廠需求提升；內容公司開始提供出其他具有社交屬性的內容產品；不斷有新技術和公司對「元宇宙」的各個組成部分進行優化時，這個行業才真正開始走向成熟。

由於「元宇宙」離進入尋常百姓家還很遙遠。過多的資金炒作題材概念，不利於資本市場健康發展。監管部門應密切關注市場動態、關注帳戶聯動、關注異常交易，依法依規嚴肅查處操縱市場行為，淨化市場生態。

【同場加映】iM會客室：內房生科股齊升 是否入市好時機?

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記者：林衛

中國 概念 元宇宙 A股

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