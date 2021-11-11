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【外國聖誕】美國麥當勞夥拍Mariah Carey 推出聖誕免費餐單 巨無霸、熱香餅納入其中

環球政經 23:26 2021/11/11

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每年聖誕節，美國麥當勞也會與名人合作，送上期間限定的特別食品。而麥當勞則與美國歌手Mariah Carey合作，送上聖誕免費餐單，當中包括巨無霸、熱香餅、朱古力曲奇等。

【旅遊在即】馬來西亞通關在即！最遲明年元旦前開關 允許國際旅客入境 【下一頁

據外媒報導，麥當勞將於12月13日至24日期間推出「Mariah Menu」，顧客只需要在麥當勞App落單購買至少1元，便可以免費獲贈由Mariah Carey送上的麥當勞食品。

【筍工推介】警務處請靶場一級工人 月薪1.4萬至1.7萬 負責保養靶場設施和保管靶場設備 【下一頁

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過往，麥當勞不時與名人推出聯乘餐單，如BTS、Saweetie、Travis Scott等，反應相當熱烈。麥當勞表示，截至9月30日的3個月內，全球開業至少13個月的分店，總銷售額按年增長12.7%，部分原因是來自聯乘名人的餐單。

 

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責任編輯：羅浩濂

聖誕節 麥當勞 歌手 美國

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