▲ 【新股IPO】塑料泡沫生產及銷售商裕河控股第三次申請在港上市

中國塑料泡沫生產及銷售商裕河控股在聯交所上載初步招股文件，信達國際為獨家保薦人。截至2018丶2019及2020年，裕河控股收入分別為2.84億元、2.91億元、2.82億元（人民幣，下同），公司解釋，2020年收入下降主要因主要因塑料泡沫平均售價降低所致。此前，裕河控股曾分別於2020年9月10日、2021年4月6日向聯交所兩次遞交上市申請。

純利方面，2019年和2020年股東應佔溢利分別為3399.5萬和3787.1萬，按年分別上升102.5%及11.4%。

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根據弗若斯特沙利文報告，就產量及收益而言，裕河控股於2020年為安徽省最大的塑料泡沫製造商，而以2020年塑料泡沫產量及收益計，集團於中國聚苯乙烯（生產塑料泡沫主要原材料）製造業的所有塑料泡沫製造商中排名第九。

集團原材料價格波動

裕河控股表示，集團盈利能力非集團所能控制的因素影響，包括原油價格、苯乙烯市價及中國的塑料泡沫出廠價等影響，而原材料採購成本的任何重大增長可能會增加銷售成本並對集團毛利率造成不利影響 。

裕河控股同時指出，集團依賴位於中國安徽省的馬鞍山生產廠房，若然廠房受到任何經營中斷，均可能導致銷售量的減少並產生大量額外開支。

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