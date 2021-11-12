【開市9點半】大摩測中行目標價最牛睇6.57元 中國巴菲特大沽「長情股」比亞迪 股市 06:45 2021/11/12 分享： ▼點擊圖片放大 +7 +6 摩根士丹利發表報告，調整中國銀行 （03988） 的盈利預測，微升中行目標價約2%至4.4元，對中行最牛情境目標價由6.52元上調至6.57元。「中國巴菲特」李祿的比亞迪 （01211） 持股跌至5%以下。從7月至11月間，李祿減持比亞迪套現資金料逾20億元。 新聞重點 【內銀股】大摩升中行目標價至4.4元 最牛睇6.57元 【比亞迪】巴菲特愛將李祿比亞迪股權被攤薄至不足5% 【地震】前台積電大將辭任中芯副董事長 加入不足一年 梁孟松同日辭執董 【業績】中芯第3季純利增近22% 上調全年目標 【海底撈】海底撈擬折讓最多8.4%配股 集資逾24億元 【騰訊】騰訊第3季成績表遜預期 一文看清券商看法 【業績】瑞聲上季盈利跌57% 管理層：第4季客戶需求逐回穩 【小米】「雙11」銷量突破150億人幣 小米收市升2% 【美心】牛奶國際第3季業績失色 餐廳生意額增 欄名 : 開市9點半 最新專欄文章 更多 【開市9點半】騰訊講元宇宙 具開發技術 嚴格監管成新常態 2021/11/11 【開市9點半】騰訊講元宇宙 具開發技術 嚴格監管成新常態 【開市9點半】騰訊收市放榜 美焦點股超波動 Tesla 3天跌兩成 馬斯克弟上周五高位出貨 2021/11/10 【開市9點半】騰訊收市放榜 美焦點股超波動 Tesla 3天跌兩成 馬斯克弟上周五高位出貨 【開市9點半】悶市轉炒通關+復甦概念股 大摩：濠睹股或迎估值重估 2021/11/09 【開市9點半】悶市轉炒通關+復甦概念股 大摩：濠睹股或迎估值重估 【開市9點半】港股憂科技股乏力 美股新高憧憬萬億刺激方案助攻 2021/11/08 【開市9點半】港股憂科技股乏力 美股新高憧憬萬億刺激方案助攻 【開市9點半】零售股憧憬中港通關有進展 滙豐倫敦股價急插、英央行意外不加息 2021/11/05 【開市9點半】零售股憧憬中港通關有進展 滙豐倫敦股價急插、英央行意外不加息 港股 海底撈（06862） 瑞聲科技（02018） 小米集團－W（01810） 中芯國際（00981） 騰訊控股（00700） 銀行 減持 巴菲特 目標價