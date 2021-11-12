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【開市9點半】大摩測中行目標價最牛睇6.57元　中國巴菲特大沽「長情股」比亞迪

股市 06:45 2021/11/12

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摩根士丹利發表報告，調整中國銀行 （03988） 的盈利預測，微升中行目標價約2%至4.4元，對中行最牛情境目標價由6.52元上調至6.57元。「中國巴菲特」李祿的比亞迪 （01211） 持股跌至5%以下。從7月至11月間，李祿減持比亞迪套現資金料逾20億元。

新聞重點

【內銀股】大摩升中行目標價至4.4元　最牛睇6.57元

【比亞迪】巴菲特愛將李祿比亞迪股權被攤薄至不足5%

【地震】前台積電大將辭任中芯副董事長　加入不足一年　梁孟松同日辭執董

【業績】中芯第3季純利增近22%　上調全年目標

【海底撈】海底撈擬折讓最多8.4%配股　集資逾24億元

【騰訊】騰訊第3季成績表遜預期　一文看清券商看法

【業績】瑞聲上季盈利跌57%　管理層：第4季客戶需求逐回穩

【小米】「雙11」銷量突破150億人幣　小米收市升2%

【美心】牛奶國際第3季業績失色　餐廳生意額增

欄名 : 開市9點半

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港股 海底撈（06862） 瑞聲科技（02018） 小米集團－W（01810） 中芯國際（00981） 騰訊控股（00700） 銀行 減持 巴菲特 目標價

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【ET財經早點1分鐘】Nvidia及AMD造好 恒指夜期漲219點 中概股齊升

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