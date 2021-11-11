【豪宅樓價】萊坊︰本港豪宅樓價按年升7.2%　跑贏內地一綫城市

萊坊公布《全球豪宅城市指數》顯示，截至今年第三季，過去12個月內，全球豪宅樓價平均上漲約9.5%，其中香港豪宅樓價按年升約7.2%，按季則升約1.6%，升幅較全部內地一綫城市顯著。

指數追蹤全球逾45個城市的豪宅樓價變化，截至今年第三季，逾八成城市錄得樓價升幅，當中更有33%城市的豪宅樓價升幅超過10%。不過，有15個城市第三季的按季升幅出現收窄情況。其中，以美國邁阿密按年升幅最高，按年升26.4%，按季亦升約8.1%；其次為南韓首爾，按年升22.6%，按季升6.5%。至於香港豪宅樓價亦向上，按年升約7.2%，按季則升約1.6%，而部分內地城市樓價指數下滑，其中深圳豪宅樓價按季下調約2.1%，北京及廣州亦跌約0.1%，惟上海錄約1.3%升幅。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，本港樓價在高位徘徊，加上市場出現不確定因素，如股市下跌以及內地負面經濟因素影響，令豪宅市場趨平靜買家因而採取觀望態度。他續指，隨着市場逐漸消化不利因素，預期第四季豪宅樓價有機會再升約2%至3%。

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