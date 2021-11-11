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【旅遊在即】馬來西亞通關在即！最遲明年元旦前開關 允許國際旅客入境

環球政經 23:07 2021/11/11

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不少東南亞國家，如印尼、新加坡等都陸續宣布放寬出入境措施以復甦當地旅遊業，而東南亞國家之一的馬來西亞周四（11日）表示，最遲於明年元旦前開關，允許國際旅客入境，振興當地旅遊業及加快經濟復甦。

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擔任馬來西亞經濟復甦計劃委員會主席的前總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表示，目前馬來西亞仍在封關階段，缺乏外國遊客，令旅遊業的復甦緩慢，業界亦需要時間恢復營運。

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慕尤丁又指，委員會開會討論後，決定於明年1月前允許國際旅客入境，以加快旅遊業復甦。他強調，重開邊境後，仍會執行病毒檢測等防感染措施，當局稍後會決定容許哪些國家的旅客入境，以及人數等，而確實開關日期及詳情需有待與衛生及安全部門公布。馬來西亞於日前宣布，本月29日將與新加坡開通疫苗旅遊通道，容許兩國已完成接種接種的民眾可免隔離旅行。此外，馬來西亞亦同意與印尼逐步引入類似旅遊通道。

 

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責任編輯：羅浩濂

出入境管制 東南亞 經濟 元旦 印尼

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