  • 21°C
香港時間 : 20211114日 (日) 09:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀術數@iM網欄】壬寅流年風水佈局 玄空飛星催旺加吉

名人薈萃 09:21 2021/11/14

分享：

上期和大家分析過明年壬寅流年風水佈局上須留意的凶煞位置，今期會從玄空飛星續談催吉方位。

 

由於現值玄空飛星八運和九運交界，八白和九紫都是旺星，無論原局或是流年此兩星所臨的位置，都值得留意及加以善用。

 

壬寅流年飛星特別之處在於五黃入中宮，等於飛星的「基本盤」和流年重疊，吉星和凶星均重覆重疊，吉凶容易更為明顯，佈局重點更宜加強吉應，除非確定原局能配合，不宜逐一方位去更動，以免發動不良反應。

 

催財靠著八白吉星

 

八白財星飛臨屋宇處所的東北位置，也正是流年太歲（寅）所在。如果居所坐東北向西南，或且反之坐西南向東北，明年立春後都不宜動土裝修的，會沖犯太歲或七煞，當中特別七月戊申（西曆8月7日後），流月飛星五黃入中，二黑再重疊西南方七煞方，更千萬慎之。但這兩個方位如果不重土，本身已有八白財星加持，可在冬至前在東北方放置紅、紫色地氈或八顆白石，都可以稍為加強明年財運及人緣，原則亦是「山管人丁水管財」，以東北為門向較利財星和收人。

 

九紫利姻緣

 

九紫也飛臨基本的原位南方，九紫主桃花，利人緣及偏財，如果想催旺桃花或人緣，可以放置紅或紫色的花朵盆栽，或相乎類象擺設。惟由於南方屬離宮屬火，流年飛星又飛入屬火的九紫星，火勢炎烈，如果此方位外面的（戀頭）環境再有尖型或三角型，形態不佳的建築物等，便須配合命主及原局才適宜作加強，否則恐怕容易引起眼或心血管毛病惡化。假若居所本身即為坐南向北的宅向，按上期所述小心北方三煞宜忌，明年都屬於較利財運的屋向。

紅花和燈籠都屬九紫類象

 

六白官星明年可吉可凶

 

另一個值得詳談的方位為西北方，明年玄空飛星重疊為六白（武曲星），六白屬乾卦，主男家主尊長和權威，如果當旺時為官星，按元運現在算是退煞，並且壬寅流年紫微斗數四化星的武曲星化忌，變成西北方多少隱含不良基因。不過流年的祿星（壬年在亥宮）及天星的歲星（木星，和太歲不同並在六合方位）也同時在西北方，如果原局配合得宜也能催吉的，屬可吉可凶。假如此方為門向並且和旁邊的西方位置相通，金氣過旺且容易合成「交劍煞」主血光意外則宜化煞，如果此方門向和旁邊北方相通會較吉對事業升職有幫助；兩種情況都可在門口放置藍色地氈一張，既幫助化煞或催吉，若能和原局配合對家中男性主人特別有利。

 

文曲、文昌利 讀書考試 求名

富貴竹宜直身不宜彎曲，易招不正桃花

古代鄉鎮集資建於東南方建文昌塔希望幫助後輩能高中科舉

 

此外，明年四綠文曲星重疊在居所的東南方原位，貴人星同時飛到，如果家人讀書或應試，可盡量使用此方位放置書桌，並且放置富貴竹或文昌塔加強力量。假如此方位有窗，並且外圍有高樓或秀峰，都對求名、考試大為有利。除了讀書「功名」外，不少「名重於利」的行業也可受益的，如藝術、娛樂、公教或政府工作等等，甚至現代社會科網業都和文曲星有著重要關連。另一顆文昌星流年飛臨北方，卻同時為三煞及陽刃所坐，變成不宜坐在此方位，但若恰好為重要門路，也可用以富貴竹四枝轉化加強力量，但就必須在明年立春前放置為佳。

 

以上所提某些佈局既然較利於立春或冬至前提前進行，筆者想順帶提醒今個月11月19日為月偏蝕，擇日作風水改造（或重大事情）都宜避開日、月蝕前後7天內進行的。風水術數很重視太陽和月亮（太陽的間接力量）的影響，現代較少人留意此重點，容易反招禍央不得不防，稍為避開一下，年底前吉日多的是。

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

最新專欄文章 更多

【宏觀術數@iM網欄】2022壬寅流年風水 先機早著 避凶篇
2021/11/07
【宏觀術數@iM網欄】2022壬寅流年風水 先機早著 避凶篇
【宏觀術數@iM網欄】農曆十月留意文昌、文曲雙雙化忌 從出生時辰找出趨避應對
2021/11/01
【宏觀術數@iM網欄】農曆十月留意文昌、文曲雙雙化忌 從出生時辰找出趨避應對
【宏觀術數@iM網欄】勝負只有天知 魷魚遊戲的決定論
2021/10/24
【宏觀術數@iM網欄】勝負只有天知 魷魚遊戲的決定論
【宏觀術數@iM網欄】南極仙翁把壽添 術數談長壽時代
2021/10/17
【宏觀術數@iM網欄】南極仙翁把壽添 術數談長壽時代
【宏觀術數@iM網欄】一字記之曰：電 從大停電看新元運能源世代
2021/10/10
【宏觀術數@iM網欄】一字記之曰：電 從大停電看新元運能源世代
太陽 木星 月蝕 冬至 文娛藝術 行業 風水

下一篇文章

【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】香港好去處︰殘疾人士勇於追求夢想 創辦愛火花花店登陸中環街市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【買樓理財】年過80歲憂處理租務　割愛沽太古城　持貨41年帳賺20倍
【買樓理財】年過80歲憂處理租務　割愛沽太古城　持貨41年帳賺20倍
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【美股焦點】Rivian上市股價大漲　研究機構：恐對Tesla或標爾500造成影響
【美股焦點】Rivian上市股價大漲　研究機構：恐對Tesla或標爾500造成影響
【恒大危機】或因持大量中國恒大債　瑞銀亞洲債券基金經理離職
【恒大危機】或因持大量中國恒大債　瑞銀亞洲債券基金經理離職
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
【有相睇】睇唔啱新居屋　寧買未補價二手樓　綠表客700萬入市嘉峰臺
【有相睇】睇唔啱新居屋　寧買未補價二手樓　綠表客700萬入市嘉峰臺
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款