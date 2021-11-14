【宏觀術數@iM網欄】壬寅流年風水佈局 玄空飛星催旺加吉

上期和大家分析過明年壬寅流年風水佈局上須留意的凶煞位置，今期會從玄空飛星續談催吉方位。

由於現值玄空飛星八運和九運交界，八白和九紫都是旺星，無論原局或是流年此兩星所臨的位置，都值得留意及加以善用。

壬寅流年飛星特別之處在於五黃入中宮，等於飛星的「基本盤」和流年重疊，吉星和凶星均重覆重疊，吉凶容易更為明顯，佈局重點更宜加強吉應，除非確定原局能配合，不宜逐一方位去更動，以免發動不良反應。

催財靠著八白吉星

八白財星 飛臨屋宇處所的東北位置，也正是流年太歲（寅）所在。如果居所坐東北向西南，或且反之坐西南向東北，明年立春後都不宜動土裝修的，會沖犯太歲或七煞，當中特別七月戊申（西曆8月7日後），流月飛星五黃入中，二黑再重疊西南方七煞方，更千萬慎之。但這兩個方位如果不重土，本身已有八白財星加持，可在冬至前在東北方放置紅、紫色地氈或八顆白石，都可以稍為加強明年財運及人緣，原則亦是「山管人丁水管財」，以東北為門向較利財星和收人。

九紫利姻緣

九紫 也飛臨基本的原位南方，九紫主桃花，利人緣及偏財，如果想催旺桃花或人緣，可以放置紅或紫色的花朵盆栽，或相乎類象擺設。惟由於南方屬離宮屬火，流年飛星又飛入屬火的九紫星，火勢炎烈，如果此方位外面的（戀頭）環境再有尖型或三角型，形態不佳的建築物等，便須配合命主及原局才適宜作加強，否則恐怕容易引起眼或心血管毛病惡化。假若居所本身即為坐南向北的宅向，按上期所述小心北方三煞宜忌，明年都屬於較利財運的屋向。

▲ 紅花和燈籠都屬九紫類象

六白官星明年可吉可凶

另一個值得詳談的方位為西北方，明年玄空飛星重疊為 六白（武曲星） ，六白屬乾卦，主男家主尊長和權威，如果當旺時為官星，按元運現在算是退煞，並且壬寅流年紫微斗數四化星的武曲星化忌，變成西北方多少隱含不良基因。不過流年的祿星（壬年在亥宮）及天星的歲星（木星，和太歲不同並在六合方位）也同時在西北方，如果原局配合得宜也能催吉的，屬可吉可凶。假如此方為門向並且和旁邊的西方位置相通，金氣過旺且容易合成「交劍煞」主血光意外則宜化煞，如果此方門向和旁邊北方相通會較吉對事業升職有幫助；兩種情況都可在門口放置藍色地氈一張，既幫助化煞或催吉，若能和原局配合對家中男性主人特別有利。

文曲、文昌利 讀書考試 求名

▲ 富貴竹宜直身不宜彎曲，易招不正桃花

▲ 古代鄉鎮集資建於東南方建文昌塔希望幫助後輩能高中科舉

此外，明年四綠文曲星重疊在居所的東南方原位，貴人星同時飛到，如果家人讀書或應試，可盡量使用此方位放置書桌，並且放置富貴竹或文昌塔加強力量。假如此方位有窗，並且外圍有高樓或秀峰，都對求名、考試大為有利。除了讀書「功名」外，不少「名重於利」的行業也可受益的，如藝術、娛樂、公教或政府工作等等，甚至現代社會科網業都和文曲星有著重要關連。另一顆文昌星流年飛臨北方，卻同時為三煞及陽刃所坐，變成不宜坐在此方位，但若恰好為重要門路，也可用以富貴竹四枝轉化加強力量，但就必須在明年立春前放置為佳。

以上所提某些佈局既然較利於立春或冬至前提前進行，筆者想順帶提醒今個月11月19日為月偏蝕，擇日作風水改造（或重大事情）都宜避開日、月蝕前後7天內進行的。風水術數很重視太陽和月亮（太陽的間接力量）的影響，現代較少人留意此重點，容易反招禍央不得不防，稍為避開一下，年底前吉日多的是。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！