  • 22°C
香港時間 : 20211111日 (四) 22:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AEON母企】永旺以3730萬租啟德體育園舖　預計2023年開業

股市 21:54 2021/11/11

分享：

【零售】永旺以3730萬租啟德體育園舖 2023年開「AEON STYLE 啟德」

經營AEON的永旺 （00984） 公布，集團與新世界 （00017） 及新創建 （00659） 的聯營公司達成協議，以3730萬元的特許權費，向其租用啟德體育園B101號舖，合約為期九年，用作開設「AEON STYLE 啟德店」，新店預計於2023年開業。

AEON STYLE 啟德店將以「EAT、ENJOY、 PLAY」為重點概念，滿足區內中青年家庭顧客及體育園訪客的需求。店內的超級市場將引入在日本成功的 「Reward Kitchen」模式，為顧客提供方便、新鮮、高品質及實惠的外賣美食。

除各日本直送食品和「Cantevole」麵包店外，「AEON STYLE 啟德店 」亦會銷售輕便運動和戶外用品供顧客選購。

永旺百貨董事總經理菅原功指：「『AEON STYLE』這一店舖模式，其商品、服務和賣場都特別針對不同的目標顧客而精心安排，有千店千面之美譽，因此每家新開業店舖都能夠爲顧客提供獨特的購物體驗。」

相關報道：【業績｜AEON】永旺中期虧損擴大2.4倍至2.45億　管理層：考慮加快開設Daiso Japan（第二版）

永旺董事會多名成員變動　正式委任中川伊正為董事會主席

【業績｜零售】永旺去年虧損收窄8成、派末期息5港仙　香港AEON受惠「保就業」轉虧為盈

編輯：曾樂詩

港股 永旺（00984） 新創建集團（00659） 新世界發展（00017） 零售

上一篇文章

【業績】受累供應鏈中斷及商品價格上升　德昌電機半年少賺8%息17仙

下一篇文章

【港股北水+夜期】夜期跌15點　北水走資28億　買中海外融創（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股北水+夜期】夜期跌15點　北水走資28億　買中海外融創（不斷更新）
【港股北水+夜期】夜期跌15點　北水走資28億　買中海外融創（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期　上季行業適應監管及經濟形勢變化
【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期　上季行業適應監管及經濟形勢變化
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR僅低港1元　夜期卻跌191點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR僅低港1元　夜期卻跌191點（不斷更新）
【友邦1299】友邦曾跌半成創52周低　成交急增、周五公布季績
【友邦1299】友邦曾跌半成創52周低　成交急增、周五公布季績
【氫能投資】長建投資氫能私募基金HYCAP　李嘉誠父子近年大舉投資氫能
【氫能投資】長建投資氫能私募基金HYCAP　李嘉誠父子近年大舉投資氫能
【美股期貨】道指期貨升41點　納指期貨升逾0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升41點　納指期貨升逾0.6%（不斷更新）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款