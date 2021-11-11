【AEON母企】永旺以3730萬租啟德體育園舖 2023年開「AEON STYLE 啟德」

▲ 【AEON】永旺以3730萬租啟德體育園舖 2023年開「AEON STYLE 啟德」

AEON再開新店！經營AEON的永旺 （00984） 公布，集團與新世界 （00017） 及新創建 （00659） 的聯營公司達成協議，以3730萬元的特許權費，向其租用啟德體育園B101號舖，合約為期九年，用作開設「AEON STYLE 啟德店」，AEON啟德新店預計於2023年開業。

AEON將於油塘大本營開設兩層新店【下一頁】

AEON STYLE 啟德店將以「EAT、ENJOY、 PLAY」為重點概念，滿足區內中青年家庭顧客及體育園訪客的需求。店內的超級市場將引入在日本成功的 「Reward Kitchen」模式，為顧客提供方便、新鮮、高品質及實惠的外賣美食。

除各日本直送食品和「Cantevole」麵包店外，「AEON STYLE 啟德店 」亦會銷售輕便運動和戶外用品供顧客選購。

永旺百貨董事總經理菅原功指：「『AEON STYLE』這一店舖模式，其商品、服務和賣場都特別針對不同的目標顧客而精心安排，有千店千面之美譽，因此每家新開業店舖都能夠爲顧客提供獨特的購物體驗。」

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編輯：曾樂詩