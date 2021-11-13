【清酒新世界@iM網欄】「天甜酒」 華姬櫻．三

只有三個人的近藤酒造，在他們互相扶持的努力下維持華姬櫻的輝煌，我上星期在專欄中提及酒造雖然少量製作，但仍有多款產品選擇！雖然款式繁多，華姬櫻的清酒還保留了非常傳統的味道，此外除了清酒，酒造還有氈酒、完全沒有酒精的甘酒，以及不同的果酒！

首先要介紹華姬櫻的果酒 — 愛媛蜜柑酒。蜜柑清甜消暑，愛媛縣氣候溫暖是蜜柑最大的產地之一，當地孕育出微酸及甘甜多汁的蜜柑。果酒以愛媛縣盛產的甜美無核薩摩蜜柑釀製，蜜柑混合清酒有如汽水的清涼直爽感覺，果酒冷凍後再把酒樽上下搖動還可變成美味冰涼的雪葩，當成甜品是一流，最重要是果酒的酒精濃度只有8-9度，輕盈易入口！

接下來要介紹甘酒，根據日本古籍「日本書紀」的記載，古墳時代甘酒被稱為「天甜酒」，到了平安時代更只有皇族階層才能喝到這款飲料，不過在江戶時代改革後才令到庶民階層也能品嚐！到了現在，為了普羅大眾都能夠享用甘酒，其價格上都較便宜，與其說便宜，不如說是被控制!此外，相傳甘酒在很久以前已經被幕府認定為健康食品。

華姬櫻的蔵元の米こうじ甘酒以釀造清酒所剩下的酒粕和赤石山脈的天然水製造的。由於甘酒是不含酒精，所以小朋友都能享用。甘酒被稱為「飲む点滴」，即是點滴不留的意思，同樣在日本亦被稱為「能量飲品」，原因是甘酒含有多種維他命，包括B1、B2和B6，以及含葡萄糖和必需的氨基酸，同時這款飲料不添加糖及防腐劑，所以在日本是非常之受歡迎！此外，藏主推薦甘酒可以加入豆漿和牛奶一起享用，效果更佳！



近藤酒造株式会社

地址：愛媛県新居浜市新須賀町1丁目11番46号

電話：0897-33-1177

官網：https://www.kondousyuzou.com

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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