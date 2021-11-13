【劉‧住保鮮期@iM網欄】同狗狗去城市綠洲 日式文青Cafe Chill 一番

愛錫毛孩的狗主貓奴們，無時無刻都想盡方法令主子們食得健康、住得舒服、還要玩得開心。但我相信毛孩主子最想要的，肯定是剷屎官的隨時候命陪伴在側。像我朋友跟我聚舊，她也帶同心愛的「囝囝囡囡」和我到觀塘工廈內的寵物友善日式Cafe「喵一下」，來聚一番。



擁有一般工業大廈的外貌，地下盡是車房，行人路上都是手推車和忙着送貨的工人。在這樣的環境下，去到位於工廈2樓的店舖，一推門入內赫然發現自己旋即置身於一片美麗閒逸的綠色植物文青空間：龐大的玄關等候區放置着一個久歷滄桑的破舊鋼琴、九格陳設復古時鐘、古老歐式煮食焗爐、偏廳掛着熟識的日本電影海報，還有放滿不同種類的小說和漫畫，以及覆蓋整個走廊牆身的大型書架。我們隨意地坐下來，翻翻書、談談天、時而逗逗小狗、時而望窗放空，還未開始用膳，已感受到濃濃的文青氣息和滿滿的打卡位，人和狗狗都超興奮呢！





疫情下能和朋友見面用餐，餐廳地方寬敞舒適、食物衛生美味、咖啡香濃好飲，還可以和狗狗一起Chill一Chill，你說是不是超爽呢？餐廳提供的是日式料理，我們選擇了黑豚肉生薑燒定食和燒鰻魚蛋蓋飯定食，飲品則選了cappuccino 和士多啤梨綠茶。

食物不但賣相精美，而且亦很有心思，例如用上了Wasabi菠菜卷、酸甜醃漬茄子和香炸獅子狗芝士卷來作前菜。而味噌湯更有高檔日式料理的水準，皆因湯內除了有昆布和味噌等材料外，還有手切成絲狀的豆腐，豐富了賣相和口感。

這個味增湯頃刻令我想起由廣末涼子主演的日本煽情電影「小花的味增湯」。戲內染有惡疾的女主，以愛和生命剩餘的時間天天為年幼的女兒做飯，她深信的生存哲學：認真做飯和認真吃飯，只要認真做好味增湯，就一定能活下去。所以，我都很認真的對待這個味增湯，一滴也不留呢！



至於主菜黑豚肉生薑燒和燒鰻魚蛋蓋飯，都很有水準，完全吃得出久違了的地道日本風味，甚有驚喜。我和朋友都很認真對待的這兩個套餐，完全做到認真吃，把碟內盤中的食物盡情來裹腹。至於可愛的狗狗們，置身這個城市綠洲內亦變得特別乖巧，可能環境實在太chill、太舒適，狗狗們休閒地陪著我們一起進餐，享受鬧市中的休閒親子時光。

作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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