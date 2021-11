英媒重提都市傳説 外國政要戲稱英女王放屁

英媒聲稱美國總統拜登赴英出席宴會期間放屁,王儲查理斯妻子卡米拉不斷向他人提及此事。英媒藉此事重提一個流傳多年的都市傳説,指一名外國政要到訪英國時曾戲稱英女王放屁,使英女王尷尬不已。

英國《泰晤士報》(The Times)的一篇專欄提到,曾於該報工作數十年的已故英國名記霍華德(Philip Howard)生前不時會提起一個有趣的都市傳説:

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)有一次帶一個外國政要參觀馬廄,豈料馬廄中一匹馬突然放了一個響亮的屁。

據悉,現場當時陷入尷尬的冷場,英女王其後率先打破沉默,為愛駒英媒重提都市傳説 外國政要戲稱英女王放屁向貴客道歉:「我要向閣下道歉。」(I do apologise, your excellency.)

但這名外國政要不知道是想開玩笑活躍氣氛,抑或純粹誤會,竟親切地回應道:

女王陛下唔緊要,我仲以為係其中一匹馬(放屁)。

(It is no problem, your majesty. I thought it was one of the horses.)