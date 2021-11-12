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英媒重提都市傳説 外國政要戲稱英女王放屁

環球社會熱點 08:35 2021/11/12

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英媒聲稱美國總統拜登赴英出席宴會期間放屁，王儲查理斯妻子卡米拉不斷向他人提及此事。英媒藉此事重提一個流傳多年的都市傳説，指一名外國政要到訪英國時曾戲稱英女王放屁，使英女王尷尬不已。

卡米拉四圍唱拜登放屁 形容聲音「又長又響」 【下一頁】

拜登開會閉目養神 遭特朗普揶揄瞓着 【下一頁】

英國《泰晤士報》（The Times）的一篇專欄提到，曾於該報工作數十年的已故英國名記霍華德（Philip Howard）生前不時會提起一個有趣的都市傳説：

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）有一次帶一個外國政要參觀馬廄，豈料馬廄中一匹馬突然放了一個響亮的屁。

據悉，現場當時陷入尷尬的冷場，英女王其後率先打破沉默，為愛駒英媒重提都市傳説 外國政要戲稱英女王放屁向貴客道歉：「我要向閣下道歉。」（I do apologise, your excellency.）

但這名外國政要不知道是想開玩笑活躍氣氛，抑或純粹誤會，竟親切地回應道：

女王陛下唔緊要，我仲以為係其中一匹馬（放屁）。

（It is no problem, your majesty. I thought it was one of the horses.）

《泰晤士報》沒有為這個都市傳説加上主人翁的名字，但網上曾流傳此事的多個版本，主人翁包括五任美國總統。

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責任編輯：鄭錦玲

欄名 : 環球趣事

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