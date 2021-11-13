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【疫市擴充】Flash Coffee香港積極「插旗」　咖啡店如何結合科技經營？（多圖有片）

商業 14:00 2021/11/13

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Flash Coffee擴充速度之快，令人擔心會否過於進取，但原來總公司反而希望香港可以進一步加快開店。（程志遠攝）

2020年在疫情下於新加坡成的Flash Coffee，自9月正式進軍香港後，持續計劃大舉擴充。品牌目標於明年年中前在港開設50間分店，並同時開拓日本及南韓市場，下周更會開設銅鑼灣旗艦店。

【過江龍疫市擴充】Flash Coffee進駐銅鑼灣設旗艦店　價格平一截有何秘密？（有片）

Flash Coffee擴充速度之快，令人擔心會否過於進取，但Flash Coffee香港董事總經理曹哲瑋卻認為，增加分店反而有利營運。

Flash Coffee有不少管理層亦擁有管理外賣平台的背景，如創辦人David Brunier曾任foodpanda亞太區行銷總監、曹哲瑋曾擔任香港區「戶戶小廚」的主管。正正因此，他們的背景對該企「將咖啡與科技結合 」的定位有不可或缺的影響，亦似乎是Flash Coffee獲得2,000萬美元融資的原因。

香港密度高竟然是優勢？

品牌分別為顧客及咖啡師設立手機應用程式。曹哲瑋表示，香港市場其中一個特點是密度非常高，有助品牌掌握數據。

舉例而言，Flash Coffee的上環店位於商業區，故早上繁忙時間已獲得很多數據量，例如由早上9時開始至11時，顧客較傾向不太甜的飲料、較常一人落單。應用程式可以更方便掌握客人的偏好，一方面有助及早準備定單高峰期，提升營運效率，另一方面亦可為顧客推送度身訂造的推廣通知等。

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不擔心擴充過快　各市場互相參考

正因Flash Coffee的經營依賴數據分析，當被問到會否擔心擴充過快，曹哲瑋認為增加分店反而可改善營運，掌握更多客戶的消費數據。他坦言，總公司其實希望香港分公司可以進一步加快開店，對本港生意抱很大期望。

曹哲瑋又透露，Flash Coffee在其他市場亦有提供輕食的分店；被問到香港亦會否以輕食為主，他則大賣關子。曹稱，各個市場獨立營運，但香港亦有借鏡其他市場，而各市場亦會分享其營運模式、工作流程的優劣，互相學習。

【Netflix】《魷魚遊戲》證亞洲作品潛力　Netflix打造日本成下一據點

【疫下商機】咖啡店單靠打卡難生存　本地品牌如何迎戰？

記者：葉泳珊

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