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【騰訊業績】騰訊第3季成績表遜預期　券商普遍料業務短期繼續受壓

股市 20:44 2021/11/11

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【騰訊業績】騰訊第3季成績表遜預期　券商普遍料業務短期繼續受壓

股王騰訊 （00700） 上季業績差過市埸預期，券商普遍認為騰訊業務需持續面對挑戰至明年，但整體長遠發展仍然具優勢。

中金：騰訊所受的外部影響將持續2至3個季度

中金維持騰訊中性評級，但下調目標價10%至549元，該行指，騰訊第三季業績略低於預期，主要是因為廣告業務不佳，相關收入按年只增長5%。該行提到，由於教育、遊戲等行業受監管影響，原有廣告主減少預算或者原有投放模式不再合規。

中金又稱，個人信息保護法導致聯盟類廣告精準度下降，從而減少投放，此外，整體線上流量成長放緩的大環境下下，部分電商公司減弱了獲客投入。該行預計外部影響還將持續2至3個季度，公司股價或將在業務企穩前出現拐點。

花旗：宏觀環境、監管壓力將對騰訊收入增逼造成逆風

花旗發表報告指，騰訊業績低於市場預期，反映短期線上廣告需求出現挑戰，估計第4季度和明年全年，疲弱的宏觀環境和持續的監管壓力將對公司收入增逼造成逆風，同時在商業服務、遊戲和內容領域的投資仍會使得利潤增速承壓。

花旗預計，騰訊能夠憑借現有技術、豐富的遊戲和社交網絡經驗等，在探索和捕捉未來元宇宙機會中處於優勢地位，對公司通過和用戶之間有韌性的連接等來維持和穩定成長保持樂觀。該行維持買入評級，上調目標價4.5%至703元。

富瑞：騰訊廣告業務的動力不會即時恢復

富瑞維持對買入評級及628元的目標價。該行認為，騰訊廣告業務的動力不會即時恢復，並會在明年首季面臨激烈的競爭環境。富瑞又稱，元宇宙屬未來仍需發展的大概念，而騰訊在人工智能和基礎設施方面具備優勢。

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