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【美心股東】牛奶國際第三季業績較去年失色　美心月餅銷情佳餐廳生意額增

股市 20:40 2021/11/11

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【美心股東】牛奶國際第三季業績較去年失色　美心月餅銷情佳餐廳生意額增

怡和旗下牛奶國際第三季業績明顯低於去年同期，因去年同時受惠於報復性消費及政府支持，期內零售業務銷售下跌，因消費者購買意慾回復正常，令第三季盈利能力下降。牛奶國際預期，今年餘下時間經營環境縱使仍充滿挑戰，但仍對多年轉型的勢頭感到鼓舞，相信業務會持續改進，推動集團的中長期增長。

美心餐廳惠顧人數增加

持股五成的美心集團第三季表現理想，受惠於餐廳惠顧人數增加，特別是香港的餐廳，加上中秋節月餅銷情令人鼓舞，美心集團第三季盈利較去年改善。永輝生意亦優於去年，但競爭加劇持續損害利潤率及集團盈利能力。Robinsons零售純利繼續改善，因菲律賓經濟復甦。

美國集團上半年未扭虧【下一頁】

便利店業務錄得增長，主要受惠於香港及澳門的強勁表現，但南中國及新加坡生意則受到疫情反彈及社交距離限制影響，但整體盈利仍較上半年改善。

萬寧健美業務收入改善

受香港萬寧及新加坡Guardian帶動，第三季健康及美容業務收入亦較上半年改善，但基於政府資助減少，有關業務盈利下降。由於缺乏旅客，商場人流減少，健康及美容業務的盈利能力亦受損。

牛奶國際指，雖然受到疫情的挑戰，但集團繼續推動其轉型及增長計劃，香港及新加坡繼續提升分店網絡，而早前將Marketplace分店升級，在愉景灣推出全球首家「IKEA Close to You」概念店。早前惠康在西環西寶城開設全新概念店惠康「鮮」級市場，為全港最大的惠康超市，佔地逾5萬呎。

相關文章：【長和牛奶國際旗下】百佳惠康遭批65%貨價升幅超整體通脹　去年被港府要求提供折扣優惠

港股 業績公布 IKEA 萬寧 惠康 月餅 便利店 香港 零售 美心

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