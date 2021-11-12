【中芯981】中芯國際低開4%　上季純利增近22%、收入創新高

▲ 【芯片股業績】中芯國際第3季純利增近22% 收入創新高、上調全年目標

管理層大地震的中芯國際 （00981） 發布第三季業績，期內營業收入約92.81億元（人民幣，下同），按年增21.5%，創新高；純利約20.77億元，按年增21.9%；每股收益約0.26元。中芯國際表示，上調全年營業收入增長及毛利率目標均上調到29%左右，預計明年公司收入增長預計將不低於行業平均水平。

不過，中芯今日（12日）股價偏軟，開市報22.65元，跌3.6%。

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中芯國際稱，第4季公司將繼續保持成長勢頭，營業收入預計按季增長11%到13%，毛利率預計在31%到 33%之間。

中芯國際稱，上季資本開支約70億元，全年計劃的資本開支約為281億元， 其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝、北京新合資項目土建及其它。

中芯國際表示，自公司被美國列入實體清單以來，生產經營面臨巨大挑戰。從年初開始，集團聚焦保障生產連續性和持續產能擴充兩大重點，重新梳理供應鏈，目前生產連續性已經基本 穩定，成熟工藝擴產有序推進，整體擴產進度如期達成；先進工藝業務穩步提升。

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