【中芯981】中芯國際上季收入增兩成創新高、半日照跌半成　CEO：明年增長續逾10%

▲ 【芯片股業績】中芯國際第3季純利增近22% 收入創新高、上調全年目標

中芯國際 （00981） 在董事大地震之下發布第三季業績，期內營業收入約92.81億元（人民幣，下同），按年增21.5%，創新高；純利約20.77億元，按年增21.9%；每股收益約0.26元。中芯國際預計，第4季公司保持增長勢頭，營業收入預計按季增長11%到13%，毛利率預計在31%到33%之間。

中芯國際繼而上調全年毛利率目標到29%左右，並預計明年公司收入增長續跑贏同業。

中芯國際半日股價跌半成，收報22.35元，成交增至21億元。

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中芯國際聯合首席執行官趙海軍在電話會議中解決，收入增長主要受產能擴張和平均單價推升，明年行業平均增長可維持逾10%。

芯片供應緊張持續下，趙海軍稱，高端模擬、顯示驅動、微控制單元、圖像芯片等本土產品市場產能缺口仍然巨大，公司花費大量時間對接整機終端和系統廠商，調整相應產能分配，盡可能在有限產能上給予支持。但國內終端市場始終供不應求，各節點增產產能一經釋放，即被迅速填滿。

在不同行業芯片供求層面，他表示，由於汽車業芯片大部分是原廠生產，代工生產商只有5%用於汽車，中芯國際正提高有關比例，預期汽車半導體在2023年或2024年初才會遇上拐點，並指電動車使用芯片的數量較傳統汽車多4至5倍，需求會日益增加。

智能手機方面，趙淤軍稱，即使手機出貨量放慢，但代工產能依然不足，正加快批核申請、採購及運輸。

中芯國際趙海軍：汽車芯片2023年、24年才遇拐點

中芯國際稱，上季資本開支約70億元，全年計劃的資本開支約為281億元， 其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝、北京新合資項目土建及其它。

中芯國際表示，自公司被美國列入實體清單以來，生產經營面臨巨大挑戰。從年初開始，集團聚焦保障生產連續性和持續產能擴充兩大重點，重新梳理供應鏈，目前生產連續性已經基本穩定，成熟工藝擴產有序推進，整體擴產進度如期達成；先進工藝業務穩步提升。

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