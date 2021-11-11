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【美股業績】微博上季收入增三成、月活躍用戶5.7億　盤前大漲8%

股市 21:09 2021/11/11

分享：

微博績後盤前股價漲8%

微博（美：WB）公布截至9月底止第三季度業績。微博第三季收入為6.1億（美元；下同），按年增長30%，以固定匯率計增長23%；歸屬股東淨利潤為1.82億美元，按年增長438%。

上季，微博廣告和銷售收入為5.4億元，按年增29%；增值服務（VAS）收入為6980萬元，按年增42%。截至季末，MAU（月活躍用戶）為5.7億，按年增6200萬人，DAU（日活躍用戶）為2.5億，按年淨增2300萬人。

微博行政總裁王高飛表示，今年9月份，微博的月用戶和日用戶持續增長，受惠集團更聚焦社交媒體核心定位和團隊的執行力、有效的渠道獲客策略、以及東京奧運的推動。集團將積極響應監管政策要求，堅信新的監管環境將有利互聯網行業長期發展。

展望第四季度業績，微博估計其淨收入按固定匯率計，將按年增15%至20%。

截至晚上9時06分，微博盤前漲8%，報47.6美元。

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編輯：曾樂詩

美股 微博（美：WB） 業績公布

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