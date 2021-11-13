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【過江龍疫市擴充】Flash Coffee進駐銅鑼灣設旗艦店　價格平一截有何秘密？（有片）

12:00 2021/11/13

分享：

Flash Coffee今年正式進軍香港後，持續計劃大舉擴充，希望以親民價格填補市場缺口。（程志遠攝）

香港愈來愈多咖啡店，但連鎖集團經營的咖啡店，卻似乎一直只得數個品牌。2020年才成立的Flash Coffee，自9月正式進軍香港後，持續計劃大舉擴充。下周更會在銅鑼灣開設附有堂食的旗艦店，Flash Coffee香港董事總經理曹哲瑋表示，集團對香港市場抱很大信心，未來的分店亦不限於「Grab and Go」的模式。

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Flash Coffee在疫情下於新加坡成立，但管理層把重心放於整個亞洲市場，在台灣、印尼、泰國等地亦有據點。曹哲瑋接受本報訪問時透露，Flash Coffee留意到亞洲市場的中產人口持續增加，特別在東南亞地區，咖啡的消耗量顯著上升。與此同時，市場內的餐飲業者大部分亦是以綫下經營為重心。曹又特別提到香港市場的特點：

香港的咖啡市場很久沒有連鎖集團加入競爭。

此情況令市場發展兩極化，一方面是走商業路的大型運鎖咖啡店，另一方面則是價格較高的精品咖啡，而兩者之間正正是香港市場的缺口，他認為Flash Coffee主打有質素、價格親民咖啡，則可以填補市場缺口，滿足顧客需求。

Flash Coffee希望為香港咖啡市場帶來突破，主打價格親民的咖啡。比起一般連鎖咖啡店的牛奶咖啡，最便宜亦要近40元，而Flash Coffee則售25元。曹哲瑋剖析，價格低一截的秘訣，原來是在於店舖的運作方式。

比起一般連鎖咖啡店的牛奶咖啡，最便宜亦要近40元，而Flash Coffee則售25元。（程志遠攝）

大部分店舖將以「Grab and Go」的方式運作，曹哲瑋解釋指，在香港租金高昂的市場，此舉有助大大減輕成本，則可盡量把咖啡價格壓低。不過，該品牌不排除其他的營運方式，他強調品牌的重點是滿足顧客需求，外賣店或較適用於商業區；而住宅區則可考慮增加堂食位置，滿足不一樣的消費模式。

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記者：葉泳珊

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