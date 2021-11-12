【中芯國際地震】前台積電大將蔣尚義辭任副董事長、梁孟松同日辭執董　中芯全日跌4%

▲ 【中芯國際地震】前台積電大將蔣尚義辭任副董事長 加入不足一年即退出 梁孟松同日辭去執董

前台積電共同營運長蔣尚義去年底才上任中芯國際 （00981） 副董事長，但中芯國際周四宣布，蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人而辭任，即時生效，意味蔣尚義在中芯國際上任不足一年即辭職。早前已有台媒指，蔣尚義已經向中芯請辭。與此同時，盛傳與蔣尚義不睦的中芯國際聯合CEO、前台積電大將梁孟松也會辭任執董，但梁孟松不會離開公司且留任聯合CEO，僅屬職務重組。

有報道指，因為蔣尚義在中芯國際推動先進封裝以及小晶片的路線沒有獲得內部人士的支持，才會萌生辭意，加上ASML近期已經明確指出，EUV設備無法對中國出貨，這也代表中芯將無設備生產先進製程，且依靠蔣尚義獲得EUV設備的目標也破滅。

受蔣尚義離任消息影響，中芯股價今日曾跌逾半成，收市跌幅仍達3.8%，收報22.6元，成交30億元。

圖看蔣尚義及梁孟松二人瓜葛

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不過，中芯公告稱，蔣尚義已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任副董事長及執行董事職務有關之事宜須提請股東注意。

此外，中芯國際稱，前台積電資深研發處長、現任中芯國際聯合首席執行官梁孟松辭去執董一職，今起生效，公司稱，梁孟松是為了專注於履行其作為聯合首席執行官的職責，辭任執行董事職務。另外，周杰先及楊光磊辭任非執行董事。

蔣尚義及梁孟松二人素有瓜葛，去年底，蔣尚義出任中芯國際副董事長及執行董事，但當時傳出梁孟松憤而離職，原因是抗議未收到董事會的事前通知。梁孟松在辭呈中指出，對於蔣尚義即將出任中芯國際副董一事毫不知情，感到十分錯愕，深深覺得不被尊重與不再信任，因而決定正式提出辭呈，好好休息一陣子。

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