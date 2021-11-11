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【中芯國際地震】前台積電大將蔣尚義辭任副董事長　加入不足一年即退出　梁孟松同日辭去執董

20:03 2021/11/11

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【中芯國際地震】前台積電大將蔣尚義辭任副董事長　加入不足一年即退出　梁孟松同日辭去執董

前台積電共同營運長蔣尚義去年底才上任中芯國際 （00981） 副董事長，但公司今日宣布，蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人而辭任，今起生效，意味蔣尚義上任不足一年即辭職。

下午已有台媒指，蔣尚義今日已經向公司提供辭呈，有報道指，因為蔣尚義在中芯推動先進封裝以及小晶片的路線沒有獲得內部人士的支持，才會萌生辭意，加上ASML近期已經明確指出，EUV設備無法對中國出貨，這也代表中芯將無設備生產先進製程，且依靠蔣尚義獲得EUV設備的目標也破滅。

不過今日公告稱，蔣尚義已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任副董事長及執行董事職務有關之事宜須提請股東注意。

此外，前台積電資深研發處長、現任中芯國際聯合執行長梁孟松辭去執董一職，今起生效，公司稱，梁孟松是為了專注於履行其作為聯合首席執行官的職責，辭任執行董事職務。另外，周杰先及楊光磊辭任非執行董事。

圖看蔣尚義及梁孟松二人瓜葛

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蔣尚義及梁孟松二人素有瓜葛，去年底，蔣尚義出任中芯國際副董事長及執行董事，但當時傳出梁孟松憤而離職，原因是抗議未收到董事會的事前通知。梁孟松在辭呈中指出，對於蔣尚義即將出任中芯國際副董一事毫不知情，感到十分錯愕，深深覺得不被尊重與不再信任，因而決定正式提出辭呈，好好休息一陣子。

港股 中芯國際（00981）

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