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英國聖誕節勞動力短缺 企業出2萬獎金搶人

環球社會熱點 19:56 2021/11/11

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受疫情及脫歐等因素影響，英國供應鏈危機持續多時，季節性職位空缺較疫情爆發前增加四分之一。不少僱主都憂慮勞動力短缺會影響節日，紛紛增聘人手，有企業更開出2,000英鎊（約2萬港元）獎金聘請臨時工。

【BNO移民英國】英議員提出修正案 倡放寬BNO申請資格 【下一頁】

招聘網站Adzuna的數據顯示，英國目前有超過2.6萬個季節性職位空缺，幾乎較去年增加一倍，更較疫情爆發前增加超過四分之一。

政府分析Adzuna上超過120萬個職位空缺，發現英國僱主今年冬天準備增聘超過13萬名員工，以應對聖誕等節日的龐大服務需求。

Adzuna 指有超過1,300個空缺以聖誕節日獎金作招徠，包括亞馬遜（Amazon）出高達2,000英鎊聘請臨時倉務員，速遞公司DPD出1,000英鎊（約1萬港元）聘請夜間倉庫揀貨員。

而英國網上超市Ocado、家電零售商AO.com及連鎖酒店Hand Picked Hotels，都開出500英鎊（約5,200港元）的節日獎金。

另外，英國最大零售商Tesco今年冬天增聘3萬個臨時工，目前仍有超過800個空缺。而疫情帶動網購趨勢，速遞公司Hermes及英國皇家郵政也分別有740個及200個空缺。

【BNO移民英國】平均樓價首破283萬 連升4個月 【下一頁】

Adzuna聯合創始人亨特 （Andrew Hunter)）表示，英國全國各地的員工短缺，僱主需加倍努力招聘以填補節日人手空缺。

亨特指出不少預算較多的大企業會採取獎金等銀彈攻勢招聘，至於中小企的競爭能力則較低。他表示聖誕節旺季關乎不少企業的收益，呼籲英國應盡快解決勞動力短缺問題，否則企業和消費者利益都將受損。

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責任編輯：鄭錦玲

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