  • 21°C
香港時間 : 20211111日 (四) 23:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限時優惠】65歲或以上持長者八達通人士本月21日可免費乘搭港鐵

理財智慧 22:37 2021/11/11

分享：

港鐵今日（11日）公布，將於下周日（11月21日）為65歲或以上的長者八達通持有人提供免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士優惠。而長者乘客於當天可如常使用長者八達通(包括其個人八達通)進出港鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士，其八達通將不會被扣除車費。

港府發表貧窮情況報告 本港貧窮人口達165.3萬創新高：【下一頁

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士說：「為答謝長者多年來對社區所 作出的貢獻，港鐵公司將一如以往支持『長者日』，為長者提供免費乘車優惠， 向他們表達由衷謝意。」

她續說：「公司持續推出不同長者友善措施，如設置大型指示牌、於 部分車站通道加設雙扶手及座椅，讓長者的乘車旅程更輕鬆方便。我們亦鼓勵 『老友記』可善用MTR Mobile手機應用程式計劃行程。根據香港社會服務聯會最 近發佈的一項調查報告，長者認為MTR Mobile是其中一個最容易使用的手機流動 應用程式，我們為此感到非常鼓舞。我們會繼續提升MTR Mobile的功能及其包容 性，優化『老友記』的使用體驗。」

【樂園抽獎】迪士尼夥港樂首辦奇妙交響夜 以抽獎形式免費送出400張門票：【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

經濟 八達通 港鐵

上一篇文章

【旅遊在即】馬來西亞通關在即！最遲明年元旦前開關 允許國際旅客入境

下一篇文章

【豪宅樓價】萊坊︰本港豪宅樓價按年升7.2%　跑贏內地一綫城市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【樓市熱話】屯門2萬呎獨立屋 賣點近國際學校 月租開價88萬惹熱議
【樓市熱話】屯門2萬呎獨立屋 賣點近國際學校 月租開價88萬惹熱議
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」
【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款