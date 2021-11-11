【限時優惠】65歲或以上持長者八達通人士本月21日可免費乘搭港鐵

港鐵今日（11日）公布，將於下周日（11月21日）為65歲或以上的長者八達通持有人提供免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士優惠。而長者乘客於當天可如常使用長者八達通(包括其個人八達通)進出港鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士，其八達通將不會被扣除車費。

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港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士說：「為答謝長者多年來對社區所 作出的貢獻，港鐵公司將一如以往支持『長者日』，為長者提供免費乘車優惠， 向他們表達由衷謝意。」

她續說：「公司持續推出不同長者友善措施，如設置大型指示牌、於 部分車站通道加設雙扶手及座椅，讓長者的乘車旅程更輕鬆方便。我們亦鼓勵 『老友記』可善用MTR Mobile手機應用程式計劃行程。根據香港社會服務聯會最 近發佈的一項調查報告，長者認為MTR Mobile是其中一個最容易使用的手機流動 應用程式，我們為此感到非常鼓舞。我們會繼續提升MTR Mobile的功能及其包容 性，優化『老友記』的使用體驗。」

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責任編輯：潘曉豐