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【華為新機】華為新機HUAWEI nova 9攻港　支援HarmonyOS 2系統明起發售（多圖）

科技 20:05 2021/11/11

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華為於今（11日）舉行發布會，宣布首部支援自家作業系統HarmonyOS 2體驗版的中階手機HUAWEI nova 9正式攻港，明（12日）起正式發售，售價為3,988港元。

華為於今（11日）舉行發布會，宣布首部支援自家作業系統HarmonyOS 2體驗版的中階手機HUAWEI nova 9正式攻港，明（12日）起正式發售，售價為3,988港元。另外，華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略也預告，華為將在未來兩個月推出新電腦。

全新的HUAWEI nova 9是內地市場以外，首度支援華為自家作業系統HarmonyOS 2體驗版的產品，香港用戶可以在11月15日開始自行將手機升級至HarmonyOS 2體驗版，也可以選擇不升級，繼續使用預載的EMUI 12 操作系統。

除此之外，配備6.57吋OLED屏幕的HUAWEI nova 9主打攝影質素，採用後置4鏡頭，分別是5,000萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭以及200萬像素景深鏡頭。前置鏡頭則採用3,200萬自拍鏡頭，並搭載XD Fusion圖像引擎，更支援前後雙鏡同時錄影功能，可拍攝4K影片。

值得一提的是，HUAWEI nova 9僅支援4G網絡，配備Qualcomm Snapdragon' 778G 4G處理器，內置 8GB RAM及 256GBROM，電池容量為 4300mAh，支持 66W 快速充電，可於30分鐘內充滿電。

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HarmonyOS 2體驗版　下周一起開放升級

另外，HarmonyOS 2體驗版即將在下周一（15日）登場，將會帶來不少新功能，如多屏協同功能、搭配HUAWEI WATCH 3系列手錶的遙控手機拍照功能、超級終端功能等。

華為提醒用戶在升級HarmonyOS 2體驗版前，應確保手機的「我的華為」應用程式是最新版本並選擇地區為「中國香港」，同時在接駁電源或確保手機有充足電量下才進行更新。而目前HarmonyOS 2體驗版只適用於HUAWEI nova 9 港澳原廠行貨，未來會支援更多華為手機升級，詳情請留意華為官方公告。

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記者：黃顯晴

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