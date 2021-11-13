【EMOJI滑鼠】Logitech「POP MOUSE」無線藍牙滑鼠登港　自訂EMOJI表情鍵

Logitech上周在台灣市場推出加入EMOJI快捷鍵的無線藍牙滑鼠「POP MOUSE」，終於登陸香港！Logitech繼早前推出無線藍牙機械鍵盤POP KEYS，首次加入可更換EMOJI鍵帽設計，日前再新增另一加入相同設計理念的新成員POP MOUSE。

用戶只要一按該款無線藍牙滑鼠POP MOUSE的頂部按鍵，即可發送EMOJI表情符號。也可透過Logitech Options軟件，自行設定EMOJI。對於不常使用EMOJI的用戶，則可以選擇設置如剪下、貼上或複製等快捷鍵功能，提升滑鼠操作方便性，讓滑鼠不再只是游標滑動與點選功能。

官方指，該無線藍牙滑鼠支援藍牙連線及搭載Easy-Switch技術，可同時配對三台裝置包括：電腦、平板、手機，可快速切換。並且兼容Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Android作業系統。

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售價方面，POP MOUSE無線藍牙滑鼠售299港元，提供「薰衣紫」、「玫瑰粉」、「陽光黃」三種顏色選擇。POP KEYS無線藍牙機械鍵盤售699港元，POP鍵盤與滑鼠禮盒則售998港元。

責任編輯：張寶燕