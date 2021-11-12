葡萄牙禁僱主收工後搵員工 子女8歲前父母可在家工作

新冠肺炎疫情流行後，愈來愈多人關注如何平衡工作與生活。葡萄牙政府宣布修例，加強民眾平衡工作與生活，包括禁止僱主在辦公時間外聯絡員工，容許有小朋友的員工在其子女8歲前可在家工作。

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葡萄牙執政黨社會黨推出多項法例，正式將平衡工作與生活理納入法規。新例下，僱主不可在辦公時間外聯絡及發送電郵予員工，違者除了被罰款外，更需負擔因員工要在家工作而產生的開支，如上網及電費。

同時，出於私隱考慮，僱主亦被禁止在辦公室以外地方監察員工生產力，而且每兩個月要最少召開一次真人會面，與屬下員工處理團隊內，因在家工作出現的孤獨感問題。

新例另外規定，育有8歲以下子女的員工不需經過上級批准，可以選擇在家工作至子女8歲。不過，有關措施只適用於用員工人數超過10人的公司。

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受新冠疫情影響，葡萄牙的工作環境在過去一年半與全球一樣，出現翻天覆地變化，葡萄牙為此亦選擇調整勞動法。勞工部部長戈迪尼奧（Ana Mendes Godinho）於11月初，在首都里斯本出席會議時公布新例。

戈迪尼奧表示，新冠疫情加快政府修法步伐，亦希望此舉能夠吸引更多來自世界各地的「數碼牧民（Digital Nomads）」移居葡萄牙。

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責任編輯：吳漢培