【天文奇景】本港今年度最後一次觀賞月食機會 11月19日將出現月偏食

根據香港天文台資料，本次月食將於香港時間11月19日（星期五）傍晚左右出現，預測整個月食會由下午5時38分開始，下午8時06分完結。在是次月食過程中，月球在食甚時仍處於地平線以下，因此在香港觀看到的月亮會帶食而出。

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天文台指，由於今次月食期間月亮的仰角較低，因此面向東及東北方而沒有障礙物的地點會是觀賞本次月食過程的最佳位置，天文台建議市民持續留意「九天天氣預報」網頁及「天文觀測天氣資訊」網頁以獲取最新資訊。

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本次月食為香港2021年最後一次月食，下一次市民想再觀賞到月食，需要等到2022年11月8日才會再次出現月全食。值得一提的是，香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館及保良局顏寶鈴書院屆時會聯合直播是次月食，到時市民可以透過直播觀賞是次月食過程。

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責任編輯：鄭日棱