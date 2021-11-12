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【收納達人】女教師塞爆107呎睡房 執屋達人教5步驟 快速整理又實用

理財智慧 09:00 2021/11/12

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根據調查每20人就有一人患有囤積症，「囤積症」就是衝動消費而囤積大量物品無法丟走，嚴重影響生活，最近台灣居家生活頻道「Watuber蛙家有個蛙土伯」，分享了一名體育女教師住在3坪（約107平方呎）的房間，裡面堆滿雜物，例如：衣物、行山裝備和鞋子等，令衣櫃和抽屜塞得滿滿，房間內散落一地的衣物根本無法站立。她解釋堆滿雜物的原因是找不到東西而不斷購物，久而久之塞滿房間，去年更因為沒有地方睡，無奈之下成為「廳長」。

    點擊圖片放大
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【精明裝修】一文了解「輕裝修」概念  【下一頁

早前屋主收養了一隻流浪貓，為了讓貓有空間居住，屋主決定邀請收納達人幫忙收拾房間，並透過5步驟，輕易解決收納和「斷捨離」的問題，短短8小時令房間面目一新。另外，收納師在整理的過程中分享了一些收納小技巧供觀眾參考。

 

影片及內容獲授權轉載，如欲觀看原始影片，請按下：超驚人囤積症整理！直擊整理師5步驟收納3坪雜亂房間，私推IKEA必買哪些增量收納好物？

若果你對收納、改造、開範評測影片有興趣，可瀏覽「Watuber蛙家有個蛙土伯」Youtube頻道。

 

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責任編輯：陳頌潔

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