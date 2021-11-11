【大行點睇】花旗指市場過度憂慮小米業務　料集團仍有廣闊增長空間

花旗發表研究報告，指小米集團(01810) 將於11月23日公布第三季業績，預期收入和經調整盈利大致符市場預期。



該行指出，小米第三季表現將受累零部件短缺，但利潤率仍見支持，未來公司硬件銷售會因客戶需求減慢而見下跌；受惠月活躍用戶增加及去年低基數，互聯網收入增長料逐步加快。雖然來自榮耀品牌的競爭壓力加劇，以及市場憂慮智能手機市場放緩，但相信市場已過度憂慮。目前股價已反映該行悲觀情境預期。

花旗表示，小米備有多元化業務，有助紓緩在下行周期的波動，以及提供廣闊增長空間，維持「買入」評級，目標價由35元降至32元。

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