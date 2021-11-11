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馬來西亞最遲明年元旦前開關 允國際旅客入境

環球經濟金融 19:01 2021/11/11

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不少東南亞國家如泰國、新加坡及印尼等，已宣布放寬出入境措施迎接外國旅客。馬來西亞政府的一個諮詢委員會周四（11日）表示，馬來西亞最遲在明年元旦前開關，容許國際旅客入境，振與當地旅遊業及加快經濟復甦。

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擔任馬來西亞經濟復甦計劃委員會主席的前總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）周四表示，由於當地仍處於封關狀態，旅遊業因缺乏國際旅客的支持，導致復甦緩慢，業界亦需要時間恢復營運。

慕尤丁續指，考慮當地新冠疫苗接種計劃取得良好成效，委員會開會討論後，決定在明年1月前容許國際旅客入境，加快旅遊業復甦。慕尤丁強調，重開邊境後，仍會執行新冠病毒檢測等防疫措施，當局正決定讓哪些國家及地區的旅客入境。慕尤丁稱，目前明確開關日期及詳情仍有待與衛生及安全部門公布。

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馬來西亞於本周宣布月底與新加坡開通疫苗旅遊通道，容許兩國已完成接種接種的民眾可免隔離旅行。此外，馬來西亞亦同意與印尼逐步引入類似旅遊通道。

當地政府數據顯示，3,200萬馬來西亞民眾中，有超過4分3人已接種新冠疫苗。

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責任編輯：郭麗明

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