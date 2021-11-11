【疫苗股】疫苗股續反彈　開拓藥業升兩成　3日累升逾50%

輝瑞(PFE) 上周五發布新冠口服藥臨床試驗療效顯著後，於本港上市疫苗股於本周一度急跌。當中，開拓藥業(09939) 周一曾急跌17%，不過其後收復大部分失地，股價更掉頭連升第三天，今日急漲20%，近3日升逾50%。



騰盛博藥(02137) 繼本周一急跌至17.3元上市新低喘定後，股價也反覆回升，今日再升逾14%。藍籌藥明生物(02269) 今日反覆續升1.6%。不過，不是全部疫苗股都可向上，復星醫藥(02196) 今日就下跌5%。

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