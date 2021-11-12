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【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符

理財智慧 09:00 2021/11/12

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網上購物陷阱處處，一個不小心隨時中招，最近有網民於社交平台群組「淘寶開心Share」發文指，自己淘了一部85吋的電視，當樓主滿心期待開箱的時候，用量尺一度發現螢幕只得61吋（約155厘米）。事後樓主向賣方了解清楚的時候，卻獲得不滿意的答案，賣家表示「85吋不是代表85吋，內文有尺寸表的。」

最後，樓主與賣方協商退貨，再另買一部85吋的電視，但問題是在哪裏找到運輸公司寄去內地？再者，寄回去是否要付關稅？

如相片所見，電視包裝上清楚標明「85吋」，當樓主用量尺一度包裝盒外的闊度時，竟發現闊度約61吋（約155厘米），對角線約71吋（約180厘米），與聲稱的85吋存有一定差異。根據樓主出示的「歐標尺寸規格表」所見，85吋電視的長度約148厘米，而高度是88厘米（不含底座），與樓主量度的尺寸吻合。

    點擊圖片放大
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    +3

 

【理財熱話】乘客將10元紙鈔撕一半付費 專線小巴一星期中招3次 斥責行為無聊及過份   【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有人表示寄電視回內地要報關，而且速遞公司有機會不接訂單，寄回去難度很高，勸喻樓主倒不如送給朋友，另外再淘多一部85吋。有人笑言可能修圖是85吋，但樓主量度的方法是沒有錯，錯在大家量尺的工具不同。

 

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責任編輯：陳頌潔

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