港府發表貧窮情況報告 本港貧窮人口達165.3萬創新高

政府日前發表《2020年香港貧窮情況報告》，指去年本港貧窮住戶有70.3萬、貧窮人口達165.3萬人、貧窮率為23.6%，在政府政策介入後，貧窮戶減至24.2萬、貧窮人口減至55.4萬人，貧窮率為7.9%。相比去年更增加16.2萬人，創2009年有紀錄以來新高。

雖然香港貧窮人口有所增加，但因去年普遍家庭收入下降，住户每月收入中位數按年下降5.6%的關係，以此作標準設定的「貧窮線」都因而下調。若以香港18區劃分，觀塘的貧窮率更是18區中最高，達28.8%。中西區成為貧窮率最低地區，而灣仔區貧窮人口最少。

而在政府政策介入後，向來是貧窮情況表現較差的七區，即觀塘、葵青、黃大仙、北區、深水埗、屯門及元朗，貧窮率下降幅度效明顯。在綜援、長者生活津貼、在職家庭津貼、教育津貼等恆常現金政策介入後，成功令44.1萬人脫貧，貧窮率減幅達6.3個百分點，為有紀錄以來最大，當中，觀塘的貧窮率達28.8%，政策介入後貧窮率僅得5.5%。

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責任編輯：龍紀瑩

