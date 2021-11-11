【聖誕節】麥當勞夥Mariah Carey推出聖誕免費餐　包括巨無霸、朱古力曲奇

▲ 今年麥當勞則與化身「聖誕女王」的美國歌手Mariah Carey，送上免費餐。（YouTube截圖）

美國麥當勞每年在聖誕節期間，亦會夥「聖誕人物」送上期間限定的特別食品。今年麥當勞則與化身「聖誕女王」的美國歌手Mariah Carey，送上免費餐單，包括巨無霸、熱香餅等。

【聖誕節】新城市廣場斥1000萬舉行嘉年華 人氣本地品牌坐陣 目標聖誕檔期人流升20%

綜合外電報道，麥當勞將會在下月推出「Mariah Menu」。由12月13日至24日，顧客只需要在麥當勞App落單購買至少1元，便可以免費獲贈由Mariah Carey送上的麥當勞食品。

麥當勞不時與名人推出聯乘餐單，反應亦相當熱烈。過往曾與麥當勞合作的包括BTS、Saweetie、Travis Scott及J Balvin。麥當勞最近表示，在截至 9 月 30 日的3個月內，全球開業至少 13 個月的分店，總銷售額按年增長12.7%，部分原因是聯乘的名人餐。

而且，由於限定的節日、名人餐單都是使用現有的食材，故不會為員工增加太多額外工作量，又能吸引食客。

【好想去旅行】日本研究明年重啟「Go To Travel」支援項目 新冠口服藥成為關鍵因素

【Netflix】《魷魚遊戲》證亞洲作品潛力 Netflix打造日本成下一據點

責任編輯：葉泳珊