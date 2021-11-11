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【科技巨頭】Google反壟斷上訴失敗　須支付216億罰款

環球政經 19:42 2021/11/11

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據外媒CNBC報道，歐盟普通法院在周三（10日）裁定，對歐盟委員會針對Google（GOOGL）的反壟斷罰款的裁決不變，即Google的上訴失敗，使其現正面24.2億歐元（約216億港元）的罰款。

在2017年，歐盟委員會表示Google的搜尋服務偏愛自家Google Shopping比價購物服務，違反歐盟競爭監管規定的行為，對其罰款24.2億歐元。法院認為，Google利用自身優勢，把自家Google Shopping放在一般搜尋頁面上較有利的位置，同時通過演算法將競爭對手的搜尋結果降級。

【Apple】創辦人喬布斯親自組裝初代Apple電腦於本周拍賣 成交價料高達468萬元　【下一頁

歐盟委員會發言人表示，判決傳達了一個明確的信息，即Google的行為是非法的，並為市場提供了必要的法律透明度。

不過，這可能不是最終的結果，如果Google不服是次判決，還可以上訴至歐盟最高法院。

【延伸閱讀】 港府據報力爭下月落實有限度通關 濠賭股逆市急升　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

壟斷 Google 歐盟 反壟斷 歐元

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