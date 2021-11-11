【沉浸式體驗】微軟夥希臘推沉浸式體驗 AR技術仿2000年前古城風貌

據美媒RTTNews報道，微軟（Microsoft）與希臘政府文化及體育部合作，推出「Ancient Olympia：Common Grounds」，讓世界各地的人通過交手機應用程序或電腦網站（按此體驗），以沉浸式體驗探索2000多年前的奧林匹亞古城。

微軟指出，該項目將匯集人類和尖端技術，以新的方式為後世提供探索過去的方式，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，這是一種獨特的方式，讓世界各地的遊客通過AR技術虛擬參觀奧林匹亞古遺址，體驗希臘引以為傲的文化遺產的。

微軟與專門從事 3D 歷史遺跡數位化的技術公司 Iconem 合作，以Microsoft AI 使用鏡頭和無人機拍攝數十萬張圖像，創建了古奧林匹亞的基礎模型，呈現出逼真的效果。通過微軟數位化文物項目，保護和宣傳了賦象徵意義的考古遺址，該項目以數位化方式保存了總共27座古蹟，包括原始的奧林匹克體育場、宙斯和赫拉神廟，以及著名雕塑家菲迪亞斯的工作室。

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責任編輯：龍紀瑩