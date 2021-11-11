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【比亞迪1211】巴菲特愛將李祿比亞迪股權被攤薄至不足5%　年初至今累沽4分1持股

股市 18:11 2021/11/11

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【比亞迪1211】巴菲特愛將李祿比亞迪股權被攤薄至不足5%　年初至今累沽4分1持股

被視為巴菲特「愛將」的李祿旗下喜馬拉雅資本（Himalaya Capital）披露，因應比亞迪 （01211） 完成配股集資，公司的比亞迪H股股權由5.21%被攤薄至4.97%。即使李祿最新披露中，其比亞迪持股沒有變動，但參照李祿前一次的7月披露，其比亞迪持股再少832萬股。

以比亞迪近月股價大多在250元之上，李祿從7月至11月間，減持比亞迪套現資金料逾20億元。

比亞迪配股定價276元、折讓7% 集資138億元，可見【下一頁】

李祿年內多次減持比亞迪，並在7月觸發整數百分點的披露門檻。與年初持股7365萬股相比，李祿不足一年間累減持1909萬股比亞迪H股，相當於其持股的4分之1。

由於李祿不再持有比亞迪逾5%權益，除非他重新增持至逾5%，否則買貨、沽貨都毋須向聯交所申報。

據早前報道，李祿早於2002年首次投資比亞迪，已連續多年持股均有增無減 。他於2008年曾牽線股神巴菲特投資比亞迪，巴菲特當時成本價僅每股8元 。根據比亞迪2020年度年報，李祿是繼巴郡後，第二大H股股東。

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港股 比亞迪股份（01211） 比亞迪（深：002594） 巴菲特 集資 配股 H股

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