▲ 【業績｜奢侈品】Burberry中期純利升202% 收入已恢復到疫情前水平

英國奢侈品牌Burberry公布截至9月25日止中期業績，Burberry純利按年升202.1%至1.45億元（英鎊，下同），調整後的營業利潤升284.3%至1.96億元，超出公司預期的1.81億元，每股派11.6便士，Burberry表示，受中國、韓國和美國業務強勁增長推動下，集團上半年收入已恢復到疫情前的水平。

期內Burberry收入按年升38.2%至12.1億元，零售可比門店銷售增37%，當中正價貨品銷售升18%。若把正價貨品銷售按地區計，美國錄得近一倍增長、南韓80%增長、中國亦增長超過40%。

集團表示，雖然外圍環境仍存在挑戰，但透過關閉實體店及退出線上減價活動的策略，加上慎重且嚴格地管理減價促銷業務，成功大幅令產品轉為以正價貨品銷售，貢獻集團收入增長，集團主席Gerry Murphy表示，受外圍環境挑戰影響，雖然運輸成本上升，但公司暫時不會加價，而隨著旅遊限制影響減輕，某些國家表現正向好，亦對達成中期目標繼續保持信心。

Burberry：共同富裕不會對集團造成影響

對於內地實施共同富裕會否影響集團中國業務發展，Gerry Murphy表示，相關政策不會對集團造成影響，強調集團在中國發展良好，第二季貨品銷售額與第一季相約，未來仍有增長空間。

Burberry表示，新概念店吸引了高消費類客人，日後打算開更多全新概念旗艦店，目前共有15家門店面世，並計劃於2022年年底前，增至合共有50家左右的全新概念門店遍佈全球。

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編輯：曾樂詩