【聖誕好去處】太古地產「白色聖誕市集2021」 聖誕老人奇幻工廠隆重登場

在闊別市民兩年之後，太古地產年度盛事「白色聖誕市集2021」 將於今年隆重回歸，今年市集以「聖誕老人奇幻工廠」作為主題，背後靈感取材至昔日太古糖廠鮮為人知的小故事。

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今年活動將於12月2日至5日於太古坊糖廠街舉行，希望能為社區創造獨特的聖誕體驗，令市民重拾對聖誕的盼望及幻想。活動主要由太古地產Placemaking Academy的學員策劃及執行。



今年白色聖誕市集特設四個工作坊，市民可以在此製作屬於自己的聖誕禮物，如聖誕霓虹燈，西班牙糖果等。在打卡點方面，活動今年設有三個吸晴打卡點供市民參加並打卡留念，分別為：飄雪齒輪，聖誕滾輪以及沖天聖誕飛車，務求帶給市民一個不一樣的聖誕體驗。

至於現場表演當然是活動中不可或缺的一環，大會今年邀請到唱作歌手陳蕾及吳林峰，同時，「愛心聖誕大行動」的愛心大使Crisel Consunji及爵士名伶李安琪亦會出席活動，除了以上嘉賓的表演外，大會的聖誕巡遊，香港管弦樂團、香港小莎翁等團體所帶來的精彩節目亦是絕不能錯過的表演。



活動今年邀請到香港東隅酒店、糖廠街餐廳enoteca及糖廠街指定商戶為市集提供特色外賣小食和飲品。配上三十個主題攤位所提供的各式各樣聖誕精品，相信能為市民締造難忘的聖誕回憶。

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責任編輯：鄭日棱