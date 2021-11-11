  • 22°C
香港時間 : 20211111日 (四) 20:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Apple】用家逝世後可指定繼承者查看手機資訊？　蘋果將推數碼遺產計劃

科技 19:06 2021/11/11

分享：

據外媒報道，蘋果「數碼遺產」（Digital Legacy）繼承計劃有望於iOS 15.2更新中推出。

數碼遺產逐漸被世人重視，而蘋果在今年的開發者大會（WWDC）中曾提及的「數碼遺產」（Digital Legacy）繼承計劃。據外媒報道，該功能有望於iOS 15.2更新中一同推出，而Apple ID使用者可先指定最多5個人為自己的數碼遺產繼承者，在用家逝世後可以查閱儲存於iCloud內的資料，如相片、文件，甚至是曾經購買過的APP。

【iPhone 13】非官方維修iPhone 13屏幕致Face ID失效? 蘋果：將更新軟件放寬限制

用戶如要啟用該功能，需要先將iPhone的作業系統更新至iOS 15.2（目前仍未正式推出）；更新完畢後，即可進入「設定」、點擊你的名字、點進「密碼與安全性」。如果是在Mac上設定，則是前往「系統偏好設定」、「Apple ID」、「密碼與安全性」。

在設定完畢後，系統會自動通知被指定的人成為用戶的數碼遺產繼承人，如果他們接受邀請，系統會將存取權密鑰直接儲存在他們的Apple ID當中。但被指定的人拒絕，用家將會收到對方的拒絕通知。至於繼承人需要在用家逝世後，才能登入對方的iCloud查看資料。

【芯片短缺】受芯片短缺問題拖累 iPhone 13系列供應不足將維持至明年2月

【蘋果HomePod】蘋果HomePodOS有更新版！ 解決Podcast播放問題、加入無損音樂功能

記者：廖淑瑩

相關文章

【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌
今日
【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌
【Spotify】Spotify連推新功能　允許自動播放兼封鎖他人
今日
【Spotify】Spotify連推新功能　允許自動播放兼封鎖他人
【IG新功能】仿傚Patreon？　IG擬推訂閱功能　
今日
【IG新功能】仿傚Patreon？　IG擬推訂閱功能　

你可能感興趣

【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌
今日 13:15
【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌
【Spotify】Spotify連推新功能　允許自動播放兼封鎖他人
今日 14:40
【Spotify】Spotify連推新功能　允許自動播放兼封鎖他人
【IG新功能】仿傚Patreon？　IG擬推訂閱功能　
今日 17:00
【IG新功能】仿傚Patreon？　IG擬推訂閱功能　
硬件 移動裝置 作業系統 軟件 iPhone Apple

上一篇文章

【華為新機】華為新機HUAWEI nova 9攻港　支援HarmonyOS 2系統明起發售（多圖）

下一篇文章

【2022前瞻】Sophos揭勒索軟件4大攻擊趨勢　籲企業做好「預防偵測」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【OnePlus爆炸】OnePlus Nord 2 5G又出事！手機爆炸起火致用戶嚴重灼傷
【OnePlus爆炸】OnePlus Nord 2 5G又出事！手機爆炸起火致用戶嚴重灼傷
【iPhone 13】非官方維修iPhone 13屏幕致Face ID失效?　蘋果：將更新軟件放寬限制
【iPhone 13】非官方維修iPhone 13屏幕致Face ID失效?　蘋果：將更新軟件放寬限制
【智能手機】網友票選「最好看」Android 品牌　Sony市佔率不高卻受青睞
【智能手機】網友票選「最好看」Android 品牌　Sony市佔率不高卻受青睞
【一樣都是布】跟隨蘋果步伐？　Samsung推出自家擦拭布
【一樣都是布】跟隨蘋果步伐？　Samsung推出自家擦拭布
【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌
【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌
【手提電腦】微軟瞄準教育市場 　推Surface Laptop SE最平$2,000有找
【手提電腦】微軟瞄準教育市場 　推Surface Laptop SE最平$2,000有找
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款