【Apple】用家逝世後可指定繼承者查看手機資訊？　蘋果將推數碼遺產計劃

▲ 據外媒報道，蘋果「數碼遺產」（Digital Legacy）繼承計劃有望於iOS 15.2更新中推出。

數碼遺產逐漸被世人重視，而蘋果在今年的開發者大會（WWDC）中曾提及的「數碼遺產」（Digital Legacy）繼承計劃。據外媒報道，該功能有望於iOS 15.2更新中一同推出，而Apple ID使用者可先指定最多5個人為自己的數碼遺產繼承者，在用家逝世後可以查閱儲存於iCloud內的資料，如相片、文件，甚至是曾經購買過的APP。

【iPhone 13】非官方維修iPhone 13屏幕致Face ID失效? 蘋果：將更新軟件放寬限制

用戶如要啟用該功能，需要先將iPhone的作業系統更新至iOS 15.2（目前仍未正式推出）；更新完畢後，即可進入「設定」、點擊你的名字、點進「密碼與安全性」。如果是在Mac上設定，則是前往「系統偏好設定」、「Apple ID」、「密碼與安全性」。

在設定完畢後，系統會自動通知被指定的人成為用戶的數碼遺產繼承人，如果他們接受邀請，系統會將存取權密鑰直接儲存在他們的Apple ID當中。但被指定的人拒絕，用家將會收到對方的拒絕通知。至於繼承人需要在用家逝世後，才能登入對方的iCloud查看資料。

【芯片短缺】受芯片短缺問題拖累 iPhone 13系列供應不足將維持至明年2月

【蘋果HomePod】蘋果HomePodOS有更新版！ 解決Podcast播放問題、加入無損音樂功能

記者：廖淑瑩