默克爾碰拳問候丹麥女王慘被拒 一招化解尷尬 （多圖）

丹麥女王瑪格麗特二世與兒子啟程德國展開為期4日的國事訪問，即將卸任的德國總理默克爾特意在首都柏林以紅地氈迎接丹麥女王。熱情的默克爾打算以碰拳方式與瑪格麗特二世打招呼，但女王似乎不領情，僅伸手示意，使默克爾相當尷尬。

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丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）周三（10日）抵達德國首都柏林，與兒子弗雷德里克（Crown Prince Frederik） 於當地展開為期4日國是訪問。德國總理默克爾（Angela Merkel） 一盡地主之誼，早已在柏林總統府守候，並鋪上紅地氈迎接瑪格麗特二世。

81歲的瑪格麗特二世身穿紫藍色套裝，快步落車後，默克爾上前迎接她。一向嚴肅正經的默克爾罕有地伸出拳頭，打算以碰拳（fist pump）方式與女王打招呼，但女王似乎感到吃驚，未有配合默克爾，僅伸手示意。

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默克爾其後亦將手舉到胸前，與女王以同樣方式問候，然後轉身迎接隨後下車的王儲弗雷德里克。

德國與丹麥屬鄰國及親密盟友，政治及經濟關係更是密不可分。據悉，瑪格麗特二世訪問德國期間會參觀歐洲最大的教學醫院，位於柏林的Charité醫院 。

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責任編輯：郭麗明